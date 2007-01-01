-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Ветер принесет новые снегопады в Калужскую область
Новость дня Погода

Ветер принесет новые снегопады в Калужскую область

В четверг, 12 декабря, в Калужской области ожидается пасмурная погода.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 748
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Температура воздуха будет колебаться в пределах от -2 до -7 градусов по Цельсию.

Синоптики прогнозируют возможность снега, который придаст зимнему пейзажу особую атмосферу.

Ветер будет дуть с силой до 11 м/с, что создаст дополнительные ощущения холода.

Жителям региона рекомендуется одеваться потеплее и быть осторожными на дорогах, особенно в условиях снегопада и порывистого ветра.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
67%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9McTIxWUVwdmJkRERRN0IvN0huUHc9PSIsInZhbHVlIjoiRFlZZS9FaUZkWVlsYXJYbW1tN1ZKcndpbDFDWldHOUpPUUljK2VReUFONER0TDVRYytheWtzSG1wVXg5RmM1clN0VWV4MFozeEVkU2owZlI1LzVOYzM3VExlVW5jTy9OMG8xWDVsVWt3R2FFbHM1czd0MUtQcG0vK2NwWWNHbG96alRNS282SVlMekVnYzJXZEZ6ck9pVEFWN2NNbm9SNVBLUU5xdlYxUW5naGdyYmN0cGVpUFAzZ2xqS2NiNUIrRzVlcmZxY3NjZ0poSS9YSFFHVjhPNmtad0NsKzdNQVpUZTZPaXgyYXBscW8rL1hzY2N2VzhldlRpUUFRUGc1VnVOSm9pUmhmRnpDbUswOThqTk52TGpvSm8zak1uTTQxQUltNGJMKzFYdjNuNEZDWnVBRnUyTUIrWmFOWllnbzJsOEN0RGJHQi9mc0NxOC82ZlJKclNCR0k3eFA2dm53UEkrQ1REaWoxTzBITlQwT2FnRVkvUFczUE9lQXBsQmRmbldGdm1FZS9pdEdFUWI2ZmtpYzB4M1UyTjlsbVZPOWtTYW5YeWdLcEdnVWQ3YnZYd3RSdlp6S2p3YUdwUGp5eiIsIm1hYyI6IjY4MjMwY2Q1YjJlZmNjYTRiNGMxZDVhMjEwODQyZDE0M2NkMWI0YTlkNGIxZTdkYjk4NmJkOTQxMmIzNjE0Y2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlY3b21uOWx1T1FrMHJ0WmVjeFlYTlE9PSIsInZhbHVlIjoiYzlUUXIwNjRsL2FZRXpHT3VEc21weG5kTFJmWkxGMndEWDFTbkhBY2dQU1RzcXRzbjU0SFhIL2pXT2NMMjlrZ1JDbERHMFhUZXBlSUgwUURPN3ZZT0ZvMXBleGduOFQ0R09vdmNXVVdlM0hkUDIrSzBXbGlUUDZJSiswWUZrSjFmM29rQkFnT2N6enV1YmQyMjFBUmVlZjYrUnVIUUJhSlkwWTc1S0lrOWh2dy9HMVJjWGUyandoV1gwbHV2Wmh2UEFRVXVhcUdjRW9Yd1NQdldtSjcwZHNDenp1NnlzQi9MUmFSTDZwelZVaG50d0FqZU1uV1BKMXpmNEVYUEZpeWxGZHltUHkvbThBWUNlalpzSTZsVENLYkVKcjMrV3ZxRndLK3ppdEpob3UxOU9zVER2Tmc1Y05nU2N6TUd3TmxadTNYckZ5NFBNenJhVEdLWkhxSzlpMnZESFBGWjluY0o0TW9DY1NKSDFwWTRHcnhVMGU0Wm9ra25UWlUxSFNBMVpadGdKQURha1hobG1FMTl4VnFKcE5Fa3A5SmVuNW5uMDhVcWtrVEVXYVY4bG5tc0VhVnpabHhzdnNkdzB6SnJXcnV2akJFOC9RNHV0N2puR1gzQ1doVHJ3RC9oK3pPM1c0dXdSWlhsS3pxWXZxNVFmMnkwa1JPdEloL3pkNjlVLytYMGxyYXNyOERzK1BsSmtvWHJsQ0VyYTA5MjRkWWhyd2swYk1UdFJPZmpOU05aU2NtM1FoODNHMVM0RWpjbm9LY3c5NGdyUDJNNExXdmo2eUd2UmxPaFlQNVRteXhxNkJtRVBKcXpOcUZWaWZzbVRZRWdvbEFJdEpybk5BZSIsIm1hYyI6IjA0ZTQyYzcyZGQ3N2QzNjE2YTBhN2ZlNzRlYjY5MTU4ODgxZmM4NDBmMDExY2YxMzk0MWQ1ZWRlMWY2Yzk3YzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+