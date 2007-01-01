Ветер принесет новые снегопады в Калужскую область

В четверг, 12 декабря, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха будет колебаться в пределах от -2 до -7 градусов по Цельсию.

Синоптики прогнозируют возможность снега, который придаст зимнему пейзажу особую атмосферу.

Ветер будет дуть с силой до 11 м/с, что создаст дополнительные ощущения холода.

Жителям региона рекомендуется одеваться потеплее и быть осторожными на дорогах, особенно в условиях снегопада и порывистого ветра.