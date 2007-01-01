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Пасмурная погода ожидается в Калужской области

В среду, 11 декабря, будет около трех градусов мороза.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
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Без существенных осадков.

При этом порывы ветра усилятся до 4 м/с.

Во второй половине недели синоптики ожидают в Калуге снег. Также в отдельные дни морозы могут усилиться до 10 градусов.

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