Пасмурная погода ожидается в Калужской области

В среду, 11 декабря, будет около трех градусов мороза.

Без существенных осадков.

При этом порывы ветра усилятся до 4 м/с.

Во второй половине недели синоптики ожидают в Калуге снег. Также в отдельные дни морозы могут усилиться до 10 градусов.