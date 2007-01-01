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Калугу ждет морозный вторник

Утром и вечером 10 декабря будет около -4 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 464
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Днем может потеплеть до -2.

В Калуге пасмурно, но без существенных осадков.

Порывы ветра – до 3 м/с.

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