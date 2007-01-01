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Снег вновь обещают в Калужской области

Столбик термометра будет в районе -1 градуса.
Анастасия Каторгина
06:00 сегодня
0 844
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Ветер юго-восточный. Порывы достигнут 10 м/с.

Давление – 771 мм ртутного столба.

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