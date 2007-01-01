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В Калугу вернутся снегопады

Осадки возможны вечером в пятницу, 6 декабря.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
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Также снег прогнозируют в ночь на субботу.

Температура воздуха в пятницу составит около -4 градусов.

Будет облачно.

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