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В Калуге похолодает до -4

Синоптики прогнозируют в четверг прохладную погоду.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 464
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В течение всего дня будет морозно и пасмурно.

Порывы ветра – до 4 м/с. Влажность воздуха – около 80%.

Снег пока не ожидается.

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