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В Калугу вернутся морозы

Днем в среду, 4 декабря, будет около -2 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 1302
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Местами возможен небольшой снег.

Пасмурно. Порывы ветра – до 4 м/с.

Влажность воздуха – около 90%.

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