-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калуге сохранится хмурая погода
Новость дня Погода

В Калуге сохранится хмурая погода

Во вторник, 3 декабря, в городе будет около нуля.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 416
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По прогнозам синоптиков, небо затянет тучами, но снега или дождя не будет.

Порывы ветра – до 5 м/с.

Снегопады возможны в конце недели.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iml1dDl0NlY4RWczMlNVbzR5TitUVHc9PSIsInZhbHVlIjoiZGc4V0lka1NEaENpdk9HUVNnWFUzVjBCczdEd1c0eW5wUXV3QjRwVnIxNlJYWENxamhoRFRjb0RJVm1INWdZaUc3MHR6dlZKa3g2ZTdkQ3cvRjFSNStUbWdzSHpEZG9ZdFhoOTdJZjlEdzYzLzQxaUdKcFVvMlJlajVCWHNsNlU0T0pMTG84eDRlcHZZbnFabVh3UU9wMWFBL2hmL2hYTStGdDlPNkxIb1ZnT1JndnlTU3ZVbmJTK3ZRbDhNejh0VGptL3ZabkpaMXFseVZpS0wyZTRjMFJFSkkwa1JCUGlrc2JZZnVMK3QyZFhWRUtVdThxVms5Y0tTeENvR2VGNnJneHBEWFR4QmxMbFBCSU9pWEVCVHZQaExhRmJLeFZXSEJaTFBKMnlLaGdabnllSHgyS2RFejJEVm94a0lFVC90MFlDaDJEckg0QURDSGlUSW41eWtzS1hpL2dncmhyWVd6OS9yaG9SWFBzTUZOOFNrTFM4VHBzK1JabzZQZlNSV2hBSTRHOGtHV0lKR0VnaEI3amw1SW1SaHNmU21mZVNJZi9WKy9PVDVSRUlCbXVDemcxbWdkZ2kzQmFJOE1obSIsIm1hYyI6IjAyYTk5MmYxYzVlMGVhNzFhNTIyODk5ODJjZTlmZjQ4MWRkM2I0MTQ4ZTkyM2JlYTdhYTc1ZWQwZGI1ZmE2MjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdJMWRSb2MvYVZGUUs5bWtwdFhFT3c9PSIsInZhbHVlIjoiVTlqTm1mMU4xbmVDcDI4dGo1TkRPdGtOUGs3R0hJeDUxVWJHVGdlQnFjSmUza0JnaDBsUUpyaEEyd1Z5eEhOOGVWOWJIdHFyZHBKa3RjTWZ6QnNSMDFOck42a0YrKzdXMkM5MEZhK2FqVW95UUJQb0JUVFN3TzdnNUV1MFFmWkQxWGVubEIydGIvVStFN1BGKzhGMU1JLytiV2paN3M2ZHlZaTEzd1h1TisyQ1hVOXBwTG56VHkyN1d4dHBEUTNDQnlkVzNjTUZjaFZqUnBWYXYrdE4xQXgrL2dqa2JLVm9JbkdPSStZUURpTUNFYW56TTEvOCtyNkdKYzF5ZDAxUHBpNWN5WEM5RTA2d1JGZ2pWTzVKQmsvc0cwczVpZUxuckNUenMzV3p5UXhhQ2ZLaXZoY0sxalkxblYveVcxb2FxaE1aYSthdlRYaWVGNzFCMnpEYzFEMmNxSEpUUVp5cDZ6V0JxOXVYS0xHNU9zY0xNMHAxUUtkQ1c5MHZEa3M3U2tJMXdFSjVjTE9TWGVERm5KWThOc1ZGaE9RV1grWGFBa0pNV1lCcWlCbTE4dTF4dk5rNE5NODZtUnZlNlBXS1grVFFrK3dhMnBqVXNTYWhrdkhZQlFwMG8rUlRCR0taZGwybmdDWTNFbDZ1d3A4UjV3Zkc2dHFiUkpRRmh4bWtWbStGWTYrS0Z1UDJRWFNMdlpvZkVRdFczYThKdGtGaXVDZjVWS3pUNXp3dlY1V0FHenFlb3dhRkZCbk01U3NoeWphMVFWK21GcjE0cmxNM1dQR2dHNjF0NTRrNGZUckdvK1ZOdTFwK3hUaFRRVVErS0ViOHlmWXhiaFYyNmxzYSIsIm1hYyI6ImY3MmE2YjI5MDE5MmYyYTliZDAwNjhhNzE3MDAxNGQ3ODY3N2IzMzYwNmFiMzkxMjM3Y2FiMDIwYTU2NjVlMzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+