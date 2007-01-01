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Осень в Калужской области побила все рекорды  

Софья Фирсова
16:23 сегодня
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В этом году погода осенью радовала нас теплыми и солнечными днями. Метеоролог Татьяна Инкина поделилась своими наблюдениями в социальных сетях.

- За всю историю инструментальных наблюдений в Калуге сезонная аномалия впервые превысила 3 градуса. Похожей по температурному режиму была осень 2020 года, - уточнила она. - Первый день сентября, с максимальной температурой воздуха 30.7 градуса, стал предвестником нового осеннего рекорда. Осадков выпало точно по норме сезона. Такой баланс получился из - за очень сухого сентября и слишком переувлажненно ноября.

Также Татьяна рассказала, что зима несколько раз пыталась заявить свои права, но снежный покров сформировался только 23 ноября. Она рассказала, что сейчас температура воздуха соответствует концу октября.

 

 

 

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