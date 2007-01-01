-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В воскресенье в Калуге будет тепло и пасмурно
Новость дня Погода

В воскресенье в Калуге будет тепло и пасмурно

Первый день зимы, 1 декабря пройдет без снега, осадки синоптики не прогнозируют.
06:00 сегодня
0 340
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Температура воздуха от нуля до +1 градуса Цельсия.

Ветер юго-западный, 4 метра в секунду с порывами до 7 м/с.

Атмосферное давление чуть повышенное – 752 мм рт. ст.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1oUDYxbnVXdXZTYlI4Nmh0VldBN0E9PSIsInZhbHVlIjoiM05wOFdRVzZxbHNGWXZtYmNsbGxyZHQwaVc0d1VBYUZGNVV5SnhYUGtvUFRLanlOVmR1Rno5cG4wUUJlbTI0OWVYbmdTTjgwdngrUFRFR25JWUpsOUo2ZUQ3UzBES3JGaU5QWjhGTFdVN0s5T2dqQ0ljQjZJYkF0RDAzRHlkZitNL1FEUEJTNmRISFRRMkJVYlY2eDBGN3dsM1cxNVc0VitPV1ZoSW5FSVFlcXdyM2lBblVHNlBDVTJNMFJmUjVjU1ZwM29hSWpwOUpZejhpLzhnc04rZERhT1RPdmhacXNDdzlHOW9YQmM4NHpQQng0Q1dzaTNXNUFORUpkMmFBOVpTS3J1SUhmbW9GcnlGbVZIUlpXdGZxVjVkcnhlZXM0Y25vQVlFUnhoSXZpL3NaN2JoMXNqejJNbFBjZml5TnEvMGhQa1RWS3RIQ3JURytwQW1rNUNIODdqMVk0dnN3a0luN1JyQzlVaWNUUGZUTnphaHpzSW11TEtENTVFQjY3NEJENDJPS3RpTHBOMnJDNEt4RFF2ZVpTR08rODN1RWpYZjJxOGErYlEyMFVOem8valhOK1pLa2FUeDhOdTgwNSIsIm1hYyI6IjgwZjM5ZGQ1Y2UxZWRjZDhkM2Y5YzM4MzJkN2EwMTJkNzZlZWFmOGU5ZjhhYWZjOTQ4NDg1Mzk4MTBlMmMwNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJPR3FTaXpKK2J4bkhpbWZuZmJlV2c9PSIsInZhbHVlIjoiZHlwS1RiSXZYL3VsSU56R1k3MjcxTFlwdFZkN042a2lKU2NhUEcwNUlrOE9yNEN1MU40OE9UbHlhc2NmOC9FRDRrV0VhSWJMekFwWnRHSU9iQ0tCS3FHWFJxUmpaRmZmQWlmOG83ZlQrYThLYXVFc2FGWndoSjhESVNPSUxYNkEvRWJLakc0V1FxQWFkUGJEYkZnbEVwVEFSVWk3Vkd2SEVxdWZqaDNiRmU2NXhwNjBwU0NVcGZhalFTaW1nampYUi9HZHVCdXFmYW1VcmpyVCswOXV5NWxDSVFGSStqVzk4Y0I5K1lEMUcxV3lqd0RxWU1MS1NiWW5QczJ3NWg5U25hemZHaGVSZWVleXFTZ0ZmQU9sVnlPSzFwTjFIS0RyV1VPTm5QbTE4dW5KMVp3LzBtU2duSWt4elNoK1BseS92bDdZYTVuYmltRkUrUHJNV3lEOVp5cHpWbmxiM3g2THQzckIxR1pDNDFjVG56VTZJRkdsMHkzY24vTmpFTi9MSCtTYmwwNkllL3lYVEEvVERLNVBrWE5TOUV1M2trQndGMWxSMm9zNkRUOWF2MjZ3UFV6U0FHbGhpcTdCTndFUkJVTGRSd0hGK0Y0R2dWU051aFVFS3JQMzB5aWZzOXI0KytiWS9vV1NmeXVhbTFucDdTRmg5QVdXeXYvcktJQkRmRGxjOVVQNE1HN0Zsc1UwOG9YZXBpRnBqaUc1dTRleFZMc0NWbm5CUGhxcW56bERKRm5zcGEvempsVkRicUJHdUh2SmpDYnErMzhIVWZxZjQxbmNIajE3UGx1b3JwUnZZSUZPSzR0cXVJRXR2Ujd3cnVaMkh0WUQ2YVNYbWNodyIsIm1hYyI6ImNlNzI2ZTVhZGMyZTcxNjRhNTQzMDZjYTJlNzYzYTNiYjAzNmE2MDQxNzAzOTY3MjgzZWQ3ZTVkYmI4MmEyYzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+