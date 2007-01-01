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В Калуге потеплеет на выходных

В последний день осени воздух прогреется до +1 градуса.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
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Будет пасмурно. Местами ожидается снег.

Порывы ветра – до 3 м/с.

В воскресенье, 1 декабря, в Калужской области может потеплеть до +2 градусов.

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