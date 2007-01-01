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Калужан в пятницу ждет слякоть

Температура воздуха 29 ноября повысится до нуля.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 706
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Местами возможен мокрый снег с дождем.

Порывы ветра – до 3 м/с.

Влажность воздуха – около 95%.

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Лента комментариев
ILR

Надолго ли этот процесс?... Может это была разовая акция

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ILR

Можно подумать, что депутаты не проголосуют...

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Обнинские депутаты проголосуют за повышение тарифов ЖКХ
10:04 сегодня
1 440
habitant

"31-летний мужчина и 29-летняя" эта инфа для уточнения некоторых соображений дана? т.е. переход к парадигме сексуальных отношений: она/он - лучшая/ий? зачем выкладыать такое видео, не понятно

...
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Семья из Калуги снимала порно ради лайков
09:53 сегодня
7 10464
habitant

есть, наверное программы для моделирования, может скриншоты выложить с картинками и цифрами. стало бы понятнее

...
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09:44 сегодня
6 5148
habitant

"большинство калужан больше не увидят в своей жизни ремонт тепловых сетей" ну это на пятерочку! так держать!

...
Общество
Дорога в Турынино, новые школы и целые микрорайоны: Дмитрий Денисов рассказал о перспективах развития Калуги
09:42 сегодня
2 2474
habitant

"А из Калуги в Москву старые ходят?" браво. т.е. старые отмыть не судьба, проще новые купить? особая благодарность за "обозначение D4"

...
Авто и транспорт
В Калугу из Москвы запустили новые электрички
09:40 сегодня
4 17896
habitant

сокращение количества переходов улучшит автомобильное движение - vice versa тоже работает, сокращение количества автомобилей улучшит пешеходное движение. слишком большая нагрузка на гагаринский мост

...
Авто и транспорт
В Калуге ликвидируют пешеходные переходы на сквере Мира
09:37 сегодня
10 4932
habitant

ликвидируют пешеходные переходы на сквере Мира - сквер станет недоступным(

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Авто и транспорт
В Калуге ликвидируют пешеходные переходы на сквере Мира
09:34 сегодня
10 4932
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Немцы оккупировав Калугу, думали поселиться в ней всерьез и надолго. Калуга была оккупирована 12 октября 1941 года, однако, первый сотрудник немецкой пропаганды, зондерфюрер Курт Риттвегер, прибыл в нее лишь месяцем спустя. В двух рапортах он доложил об успешных пропагандистских мероприятиях, в частности, при поддержке бургомистра города был вывешен "Цветной портрет фюрера", который пользовался "особой популярностью у населения...".

...
Общество
29 ноября в Калужской области открыли первый детский дом
09:23 сегодня
3 5591
Мой господин

Это прям праздник здравого смысла какой то. В отделе по организации дорожного движения чувствуется прогрессивный человекоцентричный мыслительный процесс)

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют схему движения на перекрестке улиц Кирова и Плеханова
01:47 сегодня
6 5148
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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