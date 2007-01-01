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Снег прогнозируют в Калуге

Осадки возможны в среду, 27 ноября, сообщили синоптики.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 858
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Температура воздуха будет находиться в районе -2 градусов.

Порывы южного ветра днем – до 2 м/с.

Давление снизится до 748 мм рт.ст.

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октябрёнок

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13:18 26.11
2 1750
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
12:19 26.11
8 12240
shurup

На Московской кабана заметили, когда он переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

...
Происшествия
Кабан несколько дней разгуливает по улицам Калуги
10:24 26.11
4 4674
shurup

Поразвлекался и дальше поехал.

...
Общество
Главный архитектор Калуги Алексей Комов ушел в отставку
10:21 26.11
4 4376
5508

прекрасно это

...
Недвижимость и ЖКХ
Вторичное жилье в Калуге подешевело
09:51 26.11
1 2948
5508

"приобретая новые вейпы, чтобы они никому не причинили вреда" вот бы инстолляторы скупили их все, а заодно и водки/сигареты для своих космических конструкций) люди кушают салат и запивают минералкой

...
Статьи, аналитика, репортажи
Монстры из вейпов, вентилятор в шаре и Вавилонская башня познания: калужанам показали «Космос до востребования»
09:13 26.11
2 1750
Белый Орёл

В соцсетях сообщали, что теперь он пасется у школы на Терепце.

...
Происшествия
Кабан несколько дней разгуливает по улицам Калуги
04:10 26.11
4 4674
Белый Орёл

И абсолютно нет никакой гарантии, что следующий беспилотник не будет направлен в окно многоэтажки из которой велась съемка предыдущего удара.

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
04:09 26.11
8 12240
RudeBoy

А как не "бить"? Если взрослые люди совсем ку-ку?!

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
21:35 25.11
8 12240
Mathematik

Надо же, какой наблюдательный кабан! Перешёл ул. Московскую по ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ! Я в восторге!

...
Происшествия
Кабан несколько дней разгуливает по улицам Калуги
20:52 25.11
4 4674
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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