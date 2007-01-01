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Морозы усилятся в Калужской области

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды во вторник, 26 ноября.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 1082
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Утром и днем будет около -2 градусов.

К вечеру похолодает до -6.

Снега пока не будет. Днем может выглянуть солнце.

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