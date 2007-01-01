Понедельник в Калуге встретит нас зимними холодами

С утра 25 ноября температура воздуха за окном опустится до – 8 градусов Цельсия.

Днем немного потеплеет, до – 3 градусов, а к вечеру станет ещё чуть теплее, однако отметку ноль столбик термометра не пересечет.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.

Ветер южный, 3 метра в секунду.

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.