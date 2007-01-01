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Морозы прогнозируют в Калуге

В воскресенье, 24 ноября, заметно похолодает.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 262
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Температура воздуха в Калужской области опустится до -4 градусов.

Будет облачно с прояснениями.

На следующей неделе синоптики также обещают морозы.

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Dunno

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