-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Дождь со снегом прогнозируют в Калужской области
Новость дня Погода

Дождь со снегом прогнозируют в Калужской области

Большое количество осадков в нашем регионе синоптики обещают в субботу, 23 ноября.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 310
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Температура воздуха будет находиться в районе нуля.

Влажность поднимется до 96%.

Порывы ветра – около 5 м/с.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

Накануне зимы - самое время!)) Да, такие работы оцениваются дороже, но будет ли калужанам хорошо от того, что асфальт по весне сойдёт вместе со снегом???

...
Авто и транспорт
Улицу Кирова в Калуге перекроют на 9 часов
19:03 22.11
1 2780
ниссан

а каким образом? стояк перекроите?😀

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужанам начнут отключать воду за долги
18:36 22.11
1 1680
kalugavip

Вы серьезно??? До 1 декабря все кому надо закупятся сполна. Да и маркетплейсы никто не отменял. Очередной закон, который не действует...

...
Общество
В Калужской области ввели запрет на торговлю пиротехникой
18:02 22.11
1 1742
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

...
Авто и транспорт
В Калуге разметка запутала пешеходов
16:49 22.11
1 10200
amorph

Может на социалистическую?😬

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют режим работы светофоров на Тарутинской
16:30 22.11
2 1714
amorph

Куда летел торопыга?..

...
Происшествия
В Калуге двух подростков сбили на улице Луначарского
16:27 22.11
1 1970
Максим Розен

Общественные обсуждения? Это стёб такой? Сейчас о них в лучшем случае узнаёшь из Госуслуг. Надо наконец-то нормально научиться информировать население.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами
15:48 22.11
6 4820
Василёк

любители окунуться делают это там ежедневно без всяких бесполезных министерств. И для особо одаренных, 23 ноября - это еще даже не зима.

...
Спорт
В Калуге стартует сезон зимнего плавания
15:36 22.11
1 966
Андрей Ермишин

"В результате выяснилось, что земельный участок, вокруг которого внезапно закипели страсти, находится в аренде ООО «Рио-Монолит». Договор аренды был заключен в 2009 году"

...
Статьи, аналитика, репортажи
Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами
14:32 22.11
6 4820
Андрей Ермишин

Что значит ушел в отставку? Сбежал

...
Общество
В Калужской области ушел в отставку председатель избиркома
14:14 22.11
2 2384
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6InUxYmEwNHpKY0lHZ09RcmZ0ZGNHNGc9PSIsInZhbHVlIjoiSElnb29xN0QxWmR0dzlUYllaSnZ2dVRGekxxOEZKRVpHdlNJRWI3d0NXSlVvd0FwWHcxWFVkRkUwS0JrdXRlT1ZVQUZUYUJTNEJKK1NDTDM3L1BqUWJjMEhnUm1xYUZXQS8xNGZUVzdOSUIwMjZYWUI0N1NZdGZEQklIVXpEcmt4VnRHWUtHdHFkK1oxTWpTWWYwU1FZanR1c1FQZ0srdTVoSFpRQjZIWkgyV2VNZTdGUHhjWEZoNG5XOW1mN293KzdKOUJ1SE1IcFp4UnlMVDF2eC95UUdIZFFvR0RTd1F6dmtaMWpTRUx3T3hEaGl6dW9SQmZnUFVZSGtZeCtya01IYXpQWmFjVmg2ZEJCMXRITzQxS0NVZnNzUk5zYnNqc0pyNjl2N3BYTkxtSlNuU0tUWmdjUWxLZmE4TGZKMDA0R3NGa3Jlc0Rka1lHaFl2a2toK1cwUW4zRDFRYzAwZ2Q3TEorOHZPV1hmd2pqL21QVEFJUlhPVXRKUCt6RHNIYkV4eWQrWXpIY1dDM2JjRVpCWGtQdUNjcTBjNHdoazFkMnk2bXdoaU5reUlZME9sNXVpVWoxaTdWc2NOeHF3dGRKc3NuZENqSU9HcVRieGZqVFdSYVVmVUhNYUUrZE1PSjNoS0dRMHVxL1diZGVpdVBrOUdseWU2b0Z6SmprYlM2dEZYdGhUYUI5K25ZTnlFc01vR2JKQmt6dThhWDFHZ2ZrZDM4bHNId2djOXR2TnNhbFVIejRwdDA1OFA4c05oSXplYTA5Q0NNMng3MG5MeEZ3blhzREhnbEoyaUtteHRiUEhKb2lWdDJQKzJMdDVaSmFIUmV6eXNJOVhrMFVYbCIsIm1hYyI6IjRkMDI3NTNhZTFhMmM0N2JkNjU4MDQxNTBjYjJhNjYwZTQ1ZmM4NDBjZmNiYzIzZmM5NzQyODVjOGU5M2U4NzEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlphSGUzeFZDSy9DakR2ay9oOExhSWc9PSIsInZhbHVlIjoiOWdMNW5IQTdKRlVrWXd0c0ZNUmNuZmsya3IvYUZFRDJoUHJXZGhIVlVBOUVidS9PV1d5RC9tMEhqQTRiRGlraHcwU09OL21FWm5aM2t4M1FpaHZyNDdCVU9tMCtzc2ZLYnF2a0szNEpEY1RrSGlxdldpZDJRU0RiUVhBdjFhRWg5SHk0L0ttSWxUY2Uya1c5dlNGL1lmZHREWXRSS2piTFJtNVMzWkJkUWt4NklValdHcUlUUzJud29odlJoYVA4VGZCdnlZTjdKZ3pBM04wdW93cHFzN2liazZRM0ZveGZpdmg5TXZBRTRGYUtQYXUxcHhja01qeEFKWUdFY3l1dWtDa2lpRVJDbFB6ZHRhdkIwZjVvVHB4RGt2TjZFM1FKblBzc3IxVDNETk00eFVQUUpsWjFvZXRKcnp5elRKQkM5eEN3TXN6S1k0Mjl3UVIzLzJHenVpOUJRSnFVaWRwcXpKVHJ6dFdjVXU3REFPUCtoUW9qeS91VUpVUytyRVNOSWNxSnlZVUdnMFBVeEppVFI4ei9wbWs5STRTN0RHMGNibjd0bmtVVUZHVCtkS2xRb1hNbnA2WXlpWVJnWXZ5RiIsIm1hYyI6IjJiNTVhMDFmYmViOWM1N2YzMzczNzJhNmQxZDlmMGFlNzk4NDcxYjMyNWZiMWEwMjRjY2Q4YjU4ZGRjN2UzOGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+