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В Калуге резко похолодает

Дмитрий Ивьев

В пятницу, 22 ноября, будет около нуля градусов. Это почти на 10 меньше, чем накануне.

Дмитрий Ивьев 752 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники