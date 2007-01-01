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Погода

МЧС предупредило калужан о дожде и снеге

Сильные осадки ожидаются в четверг, 21 ноября, говорится в сообщении ведомства.
Дмитрий Ивьев
09:23 сегодня
0 364
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К вечеру похолодает.

Дождь может смениться мокрым снегом.

Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

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Лента комментариев
Shurez

На фото и видео отчетливо видно, что дерево давно уже "сухостой" и его не трогали. Зато живые деревья с легкостью уничтожаются по всем улицам города (якобы их структуру повредила изумру́дная узкоте́лая зла́тка), потому что это улица не интересна в перспективе обустройства платной парковки, судя по-всему...

...
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Сильный ветер повалил деревья в Калуге
11:34 сегодня
1 1934
Василёк

все, что нужно знать о путинской системе.

...
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Калужскую область наградили за нацпроект «Безопасные качественные дороги»
11:13 сегодня
1 432
Василёк

человек думает, что научившись копировать текст - он стал очень умным и важным. Особой убежденности ему прибавляет этот флуд на регулярной основе. 😀

...
Общество
21 ноября в Калуге открыли новый мост через Оку
10:28 сегодня
11 5680
дядя саша 1

В прошлом году рейс из минвод тоже посадили во Внуково и нам сказали что бы добирались до Калуги сами. Интересно а во Внуково ветер тише и снег не так метет?

...
Авто и транспорт
Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Калуге из-за сильного ветра
10:26 сегодня
1 1914
Василёк

подвал жилого дома - это убежище ??? денисов в таком не хочет посидеть пару дней ? показать как там уютно и безопасно.

...
Общество
В Калуге создали интерактивную карту бомбоубежищ
10:18 сегодня
3 5288
Василёк

а кто нашел, не подскажете ?

...
Происшествия
Пропавшего в Калуге 12-летнего мальчика нашли живым
10:16 сегодня
1 5338
Александр KU

=( а как туда попасть то? Все они закрыты (наврятли тот у кого есть ключи, побежит открывать, если он в другом городе или в деревне, или на работе и что делать??) Необходимо оборудовать все автоматическими замками, управление через sim. А так это всего лишь закрытая дверь в которую не попасть.) Многие подвалы затоплены, сырые, заброшены. И как быть?

...
Общество
В Калуге создали интерактивную карту бомбоубежищ
09:58 сегодня
3 5288
Nooff

Особенно "порадовала" высота одного из помещений в 1,2 м...

...
Общество
В Калуге создали интерактивную карту бомбоубежищ
09:53 сегодня
3 5288
mrTJohn

Цели достигнуты уже или ещё нет?

...
Общество
В Калуге опубликовали список укрытий на случай воздушной тревоги
08:27 сегодня
2 9378
Василёк

как там скрепы с импортозамещением не оскорбились от таких названий ?

...
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Калужанки отличились на всероссийских соревнованиях по роуп-скиппингу
21:45 20.11
1 824
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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