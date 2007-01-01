Калужан предупредили о сильном ветре

Днем в среду, 20 ноября, порывы будут достигать 17 м/с, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

При этом температура воздуха повысится до +8.

Вероятно, среда и четверг станут самыми теплыми из оставшихся дней в 2024 году.