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Дождь прогнозируют в Калужской области

Небольшие осадки возможны в течение всего вторника, 19 ноября.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 446
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Температура воздух днем поднимется до +4 градусов.

Порывы юго-западного ветра – до 5 м/с.

В ночь на среду будет около +1.

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- Раскопки проводили жители дома, - ответили в горуправе.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужане жалуются на раскопки в центре города
23:51 18.11
3 1354
VGA

Переселить их в Дементеевку:

...
Общество
Бобры кошмарят калужскую деревню
22:20 18.11
1 1724
ниссан

нет власти управлением города😡

...
Благоустройство
В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
21:11 18.11
5 3472
Василёк

правильно только мутные афилированные ооо могут организовывать поборы с граждан. Конкуренты им не нужны.

...
Благоустройство
В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
20:44 18.11
5 3472
Василёк

подскажите, а когда планируется расширение мостов ?

...
Авто и транспорт
Что сейчас творится на Синих мостах в Калуге
20:41 18.11
3 2526
Василёк

там действтельно светофор настроен так, что даже выезжая на зеленый в конце его фазы, выезжать вероятно придется на красный, а если спереди пару автомобилей встанет на поворот - то это практически гарантированно. А многие пешеходы чувствуют себя бессмертными и не считают, что нужно дать завершить проезд перекрестка автомобилю. Вот и результат.

...
Происшествия
В Калуге пешехода сбили на улице Ленина
20:38 18.11
3 2882
Василёк

когда надежды нет ни на кого, кроме будущего президента сша - это так вы себе представляете сверхдержавный суверенитет ?

...
Благоустройство
Калугу озеленят на 50 миллионов под лозунгом Трампа
20:34 18.11
4 2638
VGA

И что там жители искали?

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужане жалуются на раскопки в центре города
20:27 18.11
3 1354
VGA

)))))))))))

...
Общество
В горуправе Калуге прокомментировали мат на рабочей планерке
20:26 18.11
1 4328
VGA

Не понял... Есть утверждённый Денисовым проект планировки, теперь он не дает его выполнить?

...
Благоустройство
В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
20:22 18.11
5 3472
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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