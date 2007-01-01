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Погода

В Калуге сохранится теплая погода

Небо будет затянуто облаками.
Софья Фирсова
06:00 сегодня
0 512
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В понедельник, 18 ноября, в Калужской области похолодания не ожидается.

Днем воздух прогреется до +6. Ночью +3 градуса.

Весь день без осадков.

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Лента комментариев
ниссан

ХЕРЬ ПОЛНАЯ

...
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В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»
18:31 17.11
5 3418
ниссан

ВСЕ КАПРЕМОНТЫ-РАСПИЛ НАШИХ СРЕДСТВ😡,ОДНА БУТАФОРИЯ. ФОНД-ТЕНДЕР-ПОДРЯДЧИК-СУБПОДРЯДЧИК-ДАЛЬШЕ БОЛОТО(ПРО КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ГОВОРИТЬ НЕЧЕГО)

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
18:28 17.11
7 3918
ajax

Ожидаемо продули... "Серебро", встречай "потеряшку"!

...
Спорт
«Калуга» сыграет с «Сибирью» в заключительном туре «Золота»
17:59 17.11
1 1070
M

бастрыкину пусть напишет

...
Общество
Калужане пожаловались на отсутствие отопления
14:16 17.11
1 2804
Alexandr Seva

Так могли сделать только в калуге и всем известные подрядчики, которые одни и те же под разными названиями фирм выигрывают тендеры. В ФАС написать что ли, чтобы проверили...

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили движение на улице Кирова
11:38 17.11
2 2830
дядя саша 1

А как же официальная инфляция?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
09:47 17.11
7 3918
Белый Орёл

Ну да конечно работы по ремонту ведутся после наступления отопительного сезонаю........ж...............

...
Недвижимость и ЖКХ
Две котельные перестали подавать тепло в дома Калуги
03:17 17.11
1 2020
Белый Орёл

Ну хоть где-нибудь парковку уберут

...
Авто и транспорт
В Калуге раскопали тротуар для ликвидации платной парковки
00:53 17.11
1 3410
Белый Орёл

Оставить однозначно

...
Авто и транспорт
В калужском автобусе появились места для поцелуев
00:51 17.11
1 2816
Белый Орёл

И вообще полная ахинея и порнуха КП40 куча -----------------------

...
Статьи, аналитика, репортажи
Сатья Дас в Калуге: «Дети бывают от секса, а не от брака»
00:47 17.11
2 4450
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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