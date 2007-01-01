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Новость дня Погода

В Калуге потеплеет до +7

В воскресенье, 17 ноября, ожидается самый теплый день за последнее время.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 98
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Утром и вечером будет около +5, днем – до +7.

Местами возможен небольшой дождь.

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Лента комментариев
sergey_l

Спасибо! Ни дня без подарков!

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
18:23 16.11
3 1920
Александр KU

Подорожание содержание и то более чем на 100 процентов. Коммуналка больше 20 процентов. Этот пункт +15 процентов. В июле будет уже на 200%?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
18:10 16.11
3 1920
Василёк

даже не смешно уже.

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили движение на улице Кирова
17:57 16.11
1 1596
Василёк

кому это нужно ? лучше бы пару ям на дороге заделали. Кто будет ремонтировать эти бестолковые поделки от этого горе архитектора ? Уже все его городушки разваливаются. Зачем еще ?

...
Благоустройство
В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»
17:53 16.11
2 1868
Meshootka

Конечно, рейтинг же благосостояния в области растёт...(на бумаге).

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
17:16 16.11
3 1920
Meshootka

"По его словам, работа по реставрации вывесок заняла много времени, но результат превзошёл все ожидания".

...
Благоустройство
В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»
13:47 16.11
2 1868
Сталкер

Товарищ(тут другое слово конечно), Принят или будет принят закон о неповышении цен в условиях ЧС. Агрегатора оштрафовать на пару лямчиков, таксиста на кол прилюдно.

...
Общество
В Калуге взлетели цены на такси
10:00 16.11
3 7416
kalugavip

Вы бы еще поближе отсняли место падения БПЛА 😡 закон для вас не писан???

...
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва беспилотника в Калужской области
09:37 16.11
1 12552
ILR

Тут даже Шапша бессилен - погода не позволит понаблюдать.🤕

...
Общество
Калужане смогут наблюдать метеорный поток Леониды
22:57 15.11
2 2458
Сплин

Зачем же так в открытую-то? Надо было сказать, что деревья больны, эти вырубим, новые потом как-нибудь посадим, а пока вот вам парковочка. Рабочая же схема.

...
Благоустройство
В Калуге аллею начали вырубать для организации парковки
21:47 15.11
9 16254
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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