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В Калуге потеплеет до +7

Дмитрий Ивьев

В воскресенье, 17 ноября, ожидается самый теплый день за последнее время.

Дмитрий Ивьев 98 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники