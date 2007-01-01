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Калугу ждет мокрая пятница

Утром и днем 15 ноября ожидаются дождь со снегом, предупредили синоптики.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 278
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Температура воздуха при этом будет находиться в районе нуля.

На дорогах возможна гололедица.

Порывы юго-западного ветра – до 5 м/с.

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Лента комментариев
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Как банки дают кредиты студентам и пенсионерам? Тут, вроде работающих то перепроверяют семь раз на платежеспособность. Складывается ощущение, что банки в сговоре.

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BIOS

Уважаемые коллеги, подписчики и жители Калужской области! Хотим Вам сообщить, что участники проекта «Помощь рядом!», которые помогают ветеранам боевых действий и участникам СВО в Калужской области стали финалистом Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2024! В настоящее время проходит народное голосование в приложении VK до 21 ноября. Оставить голос за проект «Помощь рядом!» могут пользователи VK старше 14 лет. В период народного голосования именитые жюри оценят заявки финалистов. Как уже было выше сказано - пользователи социальной сети ВКонтакте могут присоединиться по ссылке https://vk.com/app52202761#/category/organization/nomination/267 и отдать свой голос за проект, который помогает ветеранам боевых действий и участникам СВО в Калужской области!

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Василёк

ну и как перспективка-то ?

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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11:43 14.11
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Эдуард Самсонов

Выгнать всех этих бесполезных мигрантов, едут с семьями,администрация даёт им квартиры,а свои пороги обивают и результат ноль,в магазинах работают,хотя им запретили,плюют на закон губернатора Шапши!Всех их гнать!Они своей стране не нужны,а здесь то они зачем???Постоянно их проверять нужно!!!

...
Общество
24 нелегальных мигранта выдворены из Калужской области
11:03 14.11
2 1116
Shurez
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Боровский завод задолжал работникам 6,9 миллиона рублей
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Василёк

денисовские добавки в асфальт не сработали ? как же так ? гост оказался умнее ?

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18:11 13.11
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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