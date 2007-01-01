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Мрачную погоду прогнозируют в Калуге

В среду, 13 ноября, будет пасмурно.
Дмитрий Ивьев
05:30 сегодня
1 862
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Утром возможен небольшой мороз.

Днем воздух прогреется до +2.

Дождя и снега синоптики пока не обещают.

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