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Заморозки прогнозируют в Калужской области

Утром во вторник, 12 ноября, температура воздуха опустится до -5 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 718
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Днем будет в районе нуля.

Дождей и снега синоптики пока не ожидают.

Порывы юго-западного ветра – до 3 м/с.

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Лента комментариев
colorkaluga

Что Вы истерите то, вместе с автором видео? Видео смотрели? Собаки стоят на границе "своей" территории, машут хвостом... Никто никуда не пытается подойти... По Вашей логике, и людей, которые не очень добро посмотрели в Вашу сторону, нужно сразу уничтожать физически...

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Марина Папкова

Надеюсь люди напишут комментарии после прочтения. Интересно почитать обратую связь по поводу статьи)))

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16:59 11.11
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Василёк

так же там и собачники своих питомцев считают возможным с поводка спускать. К ним нужно более жесткие меры применять.

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бирки повесили и что дальше ? А кто кормить будет животных ?

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alexb82

Наши власти не будут действовать до тех пор пока насмерть кого то не загрызут, такие преценденты уже есть в России. Только физическое устранение.

...
Общество
Горуправа Калуги прокомментировала проблему с собаками на набережной
12:53 11.11
3 3230
ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

...
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