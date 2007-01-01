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Калугу ждут теплые выходные

В субботу, 9 ноября, воздух прогреется до +6.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 658
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Может даже выглянуть солнце.

Осадков синоптики не прогнозируют.

Порывы ветра – до 5 м/с.

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Лента комментариев
Василёк

технологического лидерства среди кого ? стран африки ?

...
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Владислав Шапша принял участие в форуме «Деловая Россия»
11:41 сегодня
1 462
ILR

А он пошлёт.

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Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
09:09 сегодня
3 2798
Василёк

всмысле "если?" Китай в российские авантюры и не вписывался. Это все промыслы местных перекупов. По сути тот же параллельный импорт. От китайцев ни гарантий - ни обязательств.

...
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Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
22:56 08.11
3 2798
Василёк

оскорбление чувств верующих ?

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Калужан оштрафуют за телевизор на дереве
22:52 08.11
1 2708
Василёк

пора делать понтонный мост проезжим для автомобилистов

...
Происшествия
В Калуге авария заблокировала движение на Гагаринском мосту
22:52 08.11
1 2394
Василёк

это что ж им с детства к бегам из рф готовиться ?

...
Общество
Юных жиздринцев начали обучать профессии журналиста
22:50 08.11
1 762
ecilop

"Приоритет – качеству, поэтому будем выгадывать каждый погожий денёк"

...
Общество
В Калуге наконец-то начали ремонтировать улицу Чижевского
22:23 08.11
1 1410
ajax

А как его с долгами выпустили за рубеж?

...
Общество
Калужский военкомат прислал повестку транссексуалу из деревни Бордуково
17:06 08.11
2 4380
A-72

что дальше, если Китай пошлет

...
Экономика и бизнес
Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
16:49 08.11
3 2798
ILR

КП всё падает вниз в своих публикациях и думаешь - вот оно дно, а нет...🤕

...
Общество
Калужский военкомат прислал повестку транссексуалу из деревни Бордуково
11:51 08.11
2 4380
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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