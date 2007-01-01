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В Калуге воздух прогреется до +6 градусов

Синоптики обещают в пятницу, 8 ноября, пасмурную погоду.
Дмитрий Ивьев
05:38 сегодня
0 272
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При этом существенных осадков не будет.

Утром около +4, днем – до +6.

Порывы ветра будут достигать 4 м/с.

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Лента комментариев
октябрёнок

"успеть в срок они смогут только при увеличении числа рабочих"

...
Недвижимость и ЖКХ
Чиновники поручили ускориться подрядчикам, которые строят ТЮЗ и поликлинику в Калуге
13:27 07.11
1 1364
октябрёнок

такое ощущение, что на союзных фотках и люди выглядят счастливее. с праздником!

...
Общество
7 ноября в Калуге открыли памятник Марксу
13:18 07.11
6 5056
kostindima

Только в нашей области 4 завода которые перерабатывают макулатуру и им её ой как не хватает, почему думаете акции проводят?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужане собрали 19 тонн макулатуры
13:06 07.11
2 1312
Alexandr Seva

Обожаю смотреть на холеных подрядчиков и на не менее хорошо себя чувствующего по жизни дяду Диму

...
Общество
В одной из деревень Калуги рассмотрят возможность ремонта дороги в следующем году
11:38 07.11
1 1692
Василёк

какое великоскрепное соревнование 🤣 прям как на древней руси

...
Спорт
Калужане выиграли медали на соревнованиях по чир-спорту
10:27 07.11
1 930
Василёк

в чем шедевральность забыли пояснить. или это так, для красного словца, вдруг кто поведется ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Шедевр Эрмитажа в Калуге: Екатерина II купила эту картину у своего политического противника
10:22 07.11
1 1762
Александр Щербаков

На Николо-Козинской 92 теплосеть раскопала свои лотки с трубами недели 3 назад, так и бросили.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге восстановили отопление на пострадавших от аварии улицах
09:39 07.11
1 1654
habitant

и ведь эта теория построения рабочего государства стала явью, воплотилась.

...
Общество
7 ноября в Калуге открыли памятник Марксу
08:58 07.11
6 5056
habitant

"Возможна ли реновация, подобная московской в Калуге?"

...
Статьи, аналитика, репортажи
Когда в Калуге снесут аварийные дома и что на их месте построят
08:50 07.11
3 4706
habitant

наверное, было в плане, потом дали финансы..

...
Авто и транспорт
В Калуге асфальт кладут в снег и лужи
08:43 07.11
4 4240
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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