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В Калуге ожидается потепление

Воздух в четверг, 7 ноября, прогреется до +6 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 660
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Будет пасмурно, местами дождь.

Порывы западного ветра – до 3 м/с.

В ночь на пятницу сохранится такая же погода.

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Лента комментариев
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Вы - удивлены? Я - нисколько!

...
Авто и транспорт
В Калуге асфальт кладут в снег и лужи
18:24 06.11
3 3546
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первый перевод Фридриха Энгельса

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Когда в Калуге снесут аварийные дома и что на их месте построят
18:23 06.11
1 3704
ILR

Как в известном мультике - "И так сойдёт"...😡

...
Авто и транспорт
В Калуге асфальт кладут в снег и лужи
16:23 06.11
3 3546
AJE

Бедолага...

...
Происшествия
Убью вас всех: детском саду Калуги папа из Средней Азии наскандалил на уголовное дело
14:08 06.11
2 4614
mrTJohn

Другого варианта я не вижу

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В Калуге камеры скорости установят на Гагаринском мосту и дамбе Яченского водохранилища
13:59 06.11
2 2742
mrTJohn

Зачем делать на века, когда через пару лет можно будет снова заработать на этом участке?

...
Авто и транспорт
В Калуге асфальт кладут в снег и лужи
13:54 06.11
3 3546
Alexandr Seva

рука лицо...... Я не хочу страдать из за идиотов

...
Авто и транспорт
В Калуге камеры скорости установят на Гагаринском мосту и дамбе Яченского водохранилища
13:10 06.11
2 2742
РодомИзСССР

Из 250 новых станций водоочистки и сколько из них находятся в Калуге?Жалобы жителей Калуги на плохое качество воды, губернатора - не волнуют.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области за шесть лет построили 250 станций водоочистки
12:14 06.11
1 898
mrTJohn

То ли ещё будет. Ведь нас из каждого утюга учат защищать традиционные семейные ценности именно так.

...
Происшествия
Убью вас всех: детском саду Калуги папа из Средней Азии наскандалил на уголовное дело
11:05 06.11
2 4614
mrTJohn

...
Экономика и бизнес
После «чистки от инфляции» рост зарплат в Калуге составил 8,6%
11:01 06.11
1 1762
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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