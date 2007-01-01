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Мороз ожидается в Калужской области

Похолодание придет в регион в субботу, 2 ноября.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 1158
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Утром будет около +2, к вечеру постепенно похолодает до -1.

Прогнозируется небольшой дождь.

Возможны порывы северо-западного ветра до 10 м/с.

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Лента комментариев
aknis

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кто-то может посмотреть на своих пра---------- родственников. круто

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редакция человеков не любит? ну судя по картинке

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что штрафуют нарушителей - правильно, и это дает результаты в области соблюдения пдд.

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Фото создано нейросетью.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

По прогнозам синоптиков, падать что-то с неба будет каждый день.

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Белый Орёл

А почему в списке нет пл. Старый Торг?

...
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В Калуге платную парковку расширят 2 ноября
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