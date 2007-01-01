Губернатор предупредил о резком ухудшении погоды в Калужской области

Владислав Шапша днем 1 ноября сообщил, что региональный оперативный штаб будет круглосуточно контролировать ситуацию.

- Все коммунальные службы, системы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности, - подчеркнул глава региона. - Главная задача – в случае нарушения в работе инженерных систем максимально быстро приступать к ликвидации сбоев. Наладить четкую и согласованную работу всех служб. Информировать жителей о ходе работ, времени исправления ситуации. Особое внимание – электросетям. Сформированы дополнительные силы и средства, к оперативному реагированию готовы 72 бригады энергетиков.

Шапша напомнил калужанам, что ветер будет усиливаться до опасных значений, и попросил быть внимательными на улице.