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Погода

Губернатор предупредил о резком ухудшении погоды в Калужской области

Владислав Шапша днем 1 ноября сообщил, что региональный оперативный штаб будет круглосуточно контролировать ситуацию. 
Дмитрий Ивьев
16:44 сегодня
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- Все коммунальные службы, системы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности, - подчеркнул глава региона. - Главная задача – в случае нарушения в работе инженерных систем максимально быстро приступать к ликвидации сбоев. Наладить четкую и согласованную работу всех служб. Информировать жителей о ходе работ, времени исправления ситуации. Особое внимание – электросетям. Сформированы дополнительные силы и средства, к оперативному реагированию готовы 72 бригады энергетиков. 

Шапша напомнил калужанам, что ветер будет усиливаться до опасных значений, и попросил быть внимательными на улице.

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Лента комментариев
Kas9l

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РодомИзСССР

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об 1-ом (одном!!!!) проезде не надо говорить во множественном числе!!!!! (см. заголовок)

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прекрасные идеи.

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