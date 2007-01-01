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Погода

Штормовой ветер ожидается в Калуге

МЧС предупредило об усилении порывов до 15-17 м/с в пятницу, 1 ноября.
Дмитрий Ивьев
14:08 сегодня
0 778
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Такая погода будет наблюдаться до вечера.

На выходных в регионе похолодает до нуля, может пойти снег.

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Лента комментариев
Kas9l

Ленина 29 (Поликлиника) не ямка, а каньон. Если машины напаркованы по торцам домов 27 и 29, то аккурат приходиться ехать по этой ямище.

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РодомИзСССР

Что по этому поводу скажут защитники старых деревьев ?

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об 1-ом (одном!!!!) проезде не надо говорить во множественном числе!!!!! (см. заголовок)

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прекрасные идеи.

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habitant

озеленение / ремонт это нужно, полагаю и без голосований

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