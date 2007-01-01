+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Снег пойдет в Калужской области на выходных
Новость дня Погода

Снег пойдет в Калужской области на выходных

Ноябрь, похоже, решил компенсировать по количеству осадков первые два месяца осени, которые были сухими.
Дмитрий Ивьев
08:30 сегодня
1 1514
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По прогнозам синоптиков, падать что-то с неба будет каждый день.

В пятницу поливал дождь. Такой же прогноз и на субботу, 2 ноября.

А с воскресенья по среду, 3-6 ноября, в Калуге ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет находиться в районе нуля.

Немного потеплеет лишь во второй половине недели.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
4 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
aknis

Судя по карте парковок и по установке знаков зона парковки будет меньше, чем указано в постановлении. На улице Циолковского зона только от улицы Добровольского, а не от Королёва. На Гагарина также от Георгиевской.

...
Авто и транспорт
В Калуге платную парковку расширят 2 ноября
10:18 сегодня
3 2082
habitant

кто-то может посмотреть на своих пра---------- родственников. круто

...
Общество
2 ноября в Калуге разрешили делать фотографии
09:54 сегодня
5 4975
habitant

(по участку между улицами Ленина и Московской) съезд с Ленина с ямками был, это исправлено?

...
Авто и транспорт
В Калуге открыли проезд по улице Чижевского
09:49 сегодня
2 1102
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Скоро видимо разрисуют и дворовые территории.

...
Авто и транспорт
В Калуге платную парковку расширят 2 ноября
09:48 сегодня
3 2082
habitant

редакция человеков не любит? ну судя по картинке

...
Статьи, аналитика, репортажи
Зачем калужские чиновники предлагают поиграть в города и спрашивают про рыбу
09:45 сегодня
3 1114
habitant

что штрафуют нарушителей - правильно, и это дает результаты в области соблюдения пдд.

...
Авто и транспорт
На калужских дорогах превысили скорость почти 1,3 миллиона раз
09:39 сегодня
2 984
habitant

вполне нормамальные вопросы про животных и про рыбу. еще бы спрашивали про общественный транспорт, уборку улиц и дворов, про освещение..

...
Статьи, аналитика, репортажи
Зачем калужские чиновники предлагают поиграть в города и спрашивают про рыбу
09:31 сегодня
3 1114
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Фото создано нейросетью.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Зачем калужские чиновники предлагают поиграть в города и спрашивают про рыбу
09:15 сегодня
3 1114
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

По прогнозам синоптиков, падать что-то с неба будет каждый день.

...
Погода
Снег пойдет в Калужской области на выходных
09:09 сегодня
1 1498
Белый Орёл

А почему в списке нет пл. Старый Торг?

...
Авто и транспорт
В Калуге платную парковку расширят 2 ноября
08:59 сегодня
3 2082
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlhkdmZzaWxJMEg5c1RFbUNCb2ZMVlE9PSIsInZhbHVlIjoiTW9OZHFjL010TldTSjZFa091bENQMXRDeEFtTUNtejhjUDVEY2FaamlHRytNZStONU1ybnBRTXJ0ekFxNE9ZSXBwREJ3b3ZUVTFGa2ZvRlFFN2NXTEppUHd1eFpBeC9IaDVZaWxsTDlQQk9RUVgrdkxrWVEwT2pPd2NLdkRNZmNCR25iUE9NMWx1ajdkK0l3Wmp1WDZIMXBBUHRDM24wTURjR0w4eThFNithc21lYjEwRVg4Z1R2em9Bd0lTZ3dVNzNZb1ZLTlNqY1QvOHI3TWI4YVBEVVVnd2FqYk4zOTYxT29GNlM2TmhmalpjNmlqVXVBOWtSWklaYzFWYThpcHRETGZBbm1DRFk1Q29WdUxKeFZZZlRVbGNBRit1bjJmQmZ0SlRkaDlsN3p1ckxYMFdZbGYwN0JGRjdvRnZEZVprSEhxdjA2MjQxN2NGaFQ0dUIyZFBtcWlnNDBFb0t0ZHJyb3RPZXZHOHFjYmJtQmFDM20yb1Y1cnZDeThnZmtlZUl5enhNeVQ4NHlHajdBNHVzbzZRVFI1RHU2d3loNXdBeTR2UWQvMnBvRDIzR21OWDBmc01HanZNVEJIZzQwbjVvK0o4OVFMdi9LUW54cmtJNjlmUU1Ca2VIa0lYQkVTQ2tua3I0ZE05SHh2bVo4cG9BbzVES1RDUEZoYUZzcTRwbHNsSk43L0JDQXphL3lzYWFrUitOVWpjL2hheG9ITU5CMmN2Z2hMdk9UM2tOWUg3WG9xRWFyQW5wdi9mc2pLcE9Lc21HaithVFQ3TTZKUG5DS0FCMW1LRGUzRGRwVCtNdUlFcGFYdXdIR1JyR0lNS3BSTzhJRGpwdk5mV1lBbyIsIm1hYyI6IjkwNzdiNzNmZThmNTUyZGM4MTczYjhkYzhhYjIyNTY3YTFlNzRiN2ExNDBhNzBjYjUxMjhkNzBjMjlmMTJjNTUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik5kK0JsMWZsV1ZjYTVONHJwbjBiRHc9PSIsInZhbHVlIjoiNDNaOFdDZzNEdHRSMSswWlBqM2JCN1VVM0JpSlEyclkwa1BRL3VWemRod1E5VG5mUXAxeHR0QWRFYWtBT1ZzRTdjZEY4RldOT1VZeFFkNXV1V3BvUFRWeC9QWkNabnEzMzdzNFJ6L1IzKzNJeWxSMkRpc29pMWx6UmlPTGR0dW84NDVaZFVIVGhOZ2pwbzdsdjhDMVZxc1FmQUpvUS82bDdpOGU3VytzNXJTckpYdnJqYVZUYkozYTFMb1k1L0JoeElzaGwxcTA2ZHNNdjM1U1ZyY0s1RkNKVStSUm83YjcrWGxEU3VUOUtlZlB1QWM3NnJYRlNka1loSm10TTZUajM1d1NxUTdjcnEyd2lTcC9UVnY5bHJkY2JSczF4RjZkems5akRrYlN5WGlKNGdldnBXSzZWc0YvMW5nVHByWURPYnVobXVIUG8xOFdmY2FXVHdnUUtOcElETEVoQnpDN2FreGhhSVdxMFRmL3I2cnNqaGd6RDlKREhnbElHaXVsS0ZOUXlCYWRSd09SdkxMb0tHSmpvcTU5bTY4WmVoQ3FlaXVtN0VyYkdkVUNmWTZwQ1Q4MUkvVHkrL2V3VEhRbCIsIm1hYyI6Ijc3ODljMmMzZDBlMTVjOGYyN2IwZGZiNWFjZjQxOWIzNWU2ODhhOWM3YTA3YWRkZjQ1NWZjZjY5NWE5ZTliNWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+