Снег пойдет в Калужской области на выходных
Ноябрь, похоже, решил компенсировать по количеству осадков первые два месяца осени, которые были сухими.
По прогнозам синоптиков, падать что-то с неба будет каждый день.
В пятницу поливал дождь. Такой же прогноз и на субботу, 2 ноября.
А с воскресенья по среду, 3-6 ноября, в Калуге ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет находиться в районе нуля.
Немного потеплеет лишь во второй половине недели.
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