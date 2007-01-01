Снег пойдет в Калужской области на выходных

Ноябрь, похоже, решил компенсировать по количеству осадков первые два месяца осени, которые были сухими.

По прогнозам синоптиков, падать что-то с неба будет каждый день.

В пятницу поливал дождь. Такой же прогноз и на субботу, 2 ноября.

А с воскресенья по среду, 3-6 ноября, в Калуге ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет находиться в районе нуля.

Немного потеплеет лишь во второй половине недели.