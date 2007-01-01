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Калугу накроют дожди

Ноябрь начнется в нашем регионе с мокрой погоды.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 962
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Осадки возможны в течение всей пятницы.

Температура воздуха утром составит около +4 градусов. Днем – до +10.

При этом порывы ветра усилятся. Возможны штормовые показатели в 20 м/с.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
1 ноября в Калуге открылась культурно-просветительная школа
09:55 сегодня
5 4629
Александр KU

Аквапарк или Цирк

...
Благоустройство
Калужан попросили решить, на что город потратит 50 миллионов рублей
21:24 31.10
9 3966
ILR

Неудачная шутка, хоть бы смайлик какой-либо поставили.

...
Благоустройство
Калужан попросили решить, на что город потратит 50 миллионов рублей
21:10 31.10
9 3966
Karson

ох. аж отлегло. думал по 100 будут продавать.

...
Общество
В Калуге цена на молоко вырастет до 65 рублей за литр
20:54 31.10
3 1600
Karson

вообще запретить им въезд. а котляр в тюрьму.

...
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За нелегалов будут сажать на 15 лет: калужский министр прокомментировал новые законы
20:50 31.10
2 2230
Karson

крематорий нужен. не шутка.

...
Благоустройство
Калужан попросили решить, на что город потратит 50 миллионов рублей
20:43 31.10
9 3966
Белый Орёл

Да не - скорее всего кого-то полностью церковью

...
Авто и транспорт
В Калуге из-за аварийной церкви закрыли для пешеходов часть улицы Смоленской
20:36 31.10
4 1952
Белый Орёл

А давайте сразу до 100 рублей - за экологию - да проще купить молоко в магазине за 56 и кипятить не надо

...
Общество
В Калуге цена на молоко вырастет до 65 рублей за литр
20:34 31.10
3 1600
Василёк

предлагаю на эти деньги напечатать тираж книги с обещаниями денисова и шапши, в твердом позолочённом переплете и раздавать его людям на улицах, чтобы всех распирало от гордости за наших хозяйственников.

...
Благоустройство
Калужан попросили решить, на что город потратит 50 миллионов рублей
20:05 31.10
9 3966
Василёк

это ни у кого даже не вызывает никакого интереса. Заинтресуются только когда трактор провалится.

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесли открытие улицы Чижевского
20:01 31.10
2 2164
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