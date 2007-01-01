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Новость дня Погода

В Калужской области ноябрь начнется со штормового циклона

Ухудшение погоды ожидается в пятницу, 1 ноября.
Дмитрий Ивьев
12:11 сегодня
0 1546
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Выпадение 50% от месячной нормы осадков ожидается в Москве, сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Затронет североатлантический циклон «Мартина» и Калужскую область.

Ночью и утром возможен мокрый снег, переходящий в ливневый дождь.

Днем воздух прогреется до +11, но при этом будет сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Атмосферное давление резко снизится – до 722 мм рт. ст. Метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо.

Со 2 ноября в Калуге похолодает до нуля. Возможен снег.

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Лента комментариев
Неместный..

Огласите весь список пожалуйста. Это для новых разливаек? Или для всех, которые уже давно работают.

...
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В Калуге ввели новые ограничения для наливаек
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3 3048
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Генерал –майор Алексей Петрович Лецкой, был первым гражданским губернатором Калужского наместничества.

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31 октября в Калуге открыли памятник Софье Перовской
10:39 сегодня
4 4226
Александр KU

Действительно очень непонятная ситуация. Почему на это вообще закрывают глаза. В Санкт-Петербурге потухшию лампочку на фасаде меняли в час ночи. У нас что на театральной подсветка у крыши домов, да и любая другая. Один раз сделали, ремонта нет, только через десятилетия полная замена. На это смотрят гости нашего города. Да и дети, подростки, студенты смотрят, - так себе примеры управленческой деятельности.

...
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В Калуге погасла неоновая вывеска на улице Ленина
10:19 сегодня
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Василёк

предлагатели выискались )))) что еще предложат ? квадроберы есть в планах ?

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Василёк

это далеко не вчера произошло.

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Василёк

отлично от чего он себя показал ? пешеходов на них видно только хуже.

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10:09 сегодня
1 786
Василёк

ээто мужик переодеты в бабу на фотке ? нет ли тут пропаганды лгбт ?

...
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10:08 сегодня
1 470
Василёк

у мчс с прогнозами не заладилось))) зарнее даже дождь не могут предсказать. выбрали новую тактику: предупреждать о шторме - после грозы; о гололеде - после массового дтп! Отлично. ОЧень полезная организация. Как бы мы без нее выжили - не представляю.

...
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2 2222
Василёк

на предидущей "обновленной" вывеске уже половина не светится. А старую куда дели ? Продали за кругленькую сумму на аукционе для совколюбов ?

...
Благоустройство
В Калуге установили первую отреставрированную вывеску «Одежда»
10:02 сегодня
3 2176
Василёк

а главное - своевременно 😃 сразу после массового дтп

...
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МЧС предупредило о гололеде в Калужской области
09:57 сегодня
1 1240
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