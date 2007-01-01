В Калужской области ноябрь начнется со штормового циклона

Ухудшение погоды ожидается в пятницу, 1 ноября.

Выпадение 50% от месячной нормы осадков ожидается в Москве, сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Затронет североатлантический циклон «Мартина» и Калужскую область.

Ночью и утром возможен мокрый снег, переходящий в ливневый дождь.

Днем воздух прогреется до +11, но при этом будет сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Атмосферное давление резко снизится – до 722 мм рт. ст. Метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо.

Со 2 ноября в Калуге похолодает до нуля. Возможен снег.