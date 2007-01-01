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Похолодание ожидается в Калужской области

В четверг, 31 октября, температура воздуха не будет превышать +5 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 820
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Возможен небольшой дождь.

В ночь на 1 ноября местами похолодает до нуля.

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Лента комментариев
best85

Мой чаще,не раз в год и проблем не будет!)

...
Авто и транспорт
В Калуге дороги начнут обрабатывать антигололедными реагентами при плюсовой температуре
08:52 сегодня
3 1638
Demarco

Я до сих пор не понимаю смысловую нагрузку этого *"аэропорта"*.

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесли вылет четырех самолетов
08:50 сегодня
3 2414
Meshootka

Такая же судьба ожидает и вывеску «Одежда». "Главарх" у нас выполняет функции обычного рекламного агентства: буклеты, наклейки, фонарики. Ему главное продать, а следить за состоянием "шедевров" не обязательно.

...
Благоустройство
В Калуге погасла неоновая вывеска на улице Ленина
08:05 сегодня
3 1370
mrTJohn

Храните деньги в пивной, очевидно.

...
Благоустройство
В Калуге погасла неоновая вывеска на улице Ленина
07:25 сегодня
3 1370
v1v2v3

ничего они и до середины 25 не сделают видно по бесконечному благоустройству дамбы ,а с деревьями это вообще что-то удивительное как иноплатеняне вырубить тотально все и сказать ,что во благо...откуда они взялись кто их звал сюда?и дворы я уверен так с кучами грязи и остануться худшая администрация которую я помню вообще за все время калуги

...
Недвижимость и ЖКХ
Раскопки на теплосетях в Калуге затянутся до конца ноября
07:04 сегодня
3 1746
Потрачено

Пожалуй лучшая локация в Калуге, как там до сих пор стоят эти хибары для меня загадка.

...
Происшествия
В Калуге подожгли дом рядом с музеем космонавтики
22:08 30.10
1 2500
Потрачено

Следователь в протоколе места осмотра происшествия прямо так и указал - "возлюбленная"?

...
Криминал
В Калуге убили женщину
22:06 30.10
2 4566
Karson

ну ничего. у него в следующий раз получится.

...
Криминал
В Калуге сотрудница полиции не дала мошенникам обмануть мужчину
21:42 30.10
1 1852
Karson

зато ютуб зло.

...
Криминал
Калужане нашли работу в интернете и лишились двух миллионов рублей
21:39 30.10
1 1234
Karson

чё, и фсё? ё ма ё!

...
Общество
За пределы Калужской области и России выдворили 598 мигрантов
21:36 30.10
1 1296
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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