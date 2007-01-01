+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калуге усилится ветер
Новость дня Погода

В Калуге усилится ветер

В среду, 30 октября, порывы будут достигать 8 м/с.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 764
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В течение дня ожидается дождь.

Температура воздуха утром и вечером составит около +4 градусов, днем – до +9.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
0%
17%
67%
17%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
RudeBoy

Опять синька эта вырвиглазная.

...
Благоустройство
В Калуге установили первую отреставрированную вывеску «Одежда»
12:20 сегодня
1 600
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Никогда не понимал для кого и для чего эти "чтения". "Циолковские", "Рождественские", и т.д. и т.п.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Исследование МГУ: среди молодежи растут патриотические настроения и гражданское самосознание
11:44 сегодня
3 1176
habitant

и скорее всего внутри реношки никаких геметрических изменений, что говорит о верных рачетах при проектировании.

...
Происшествия
В центре Калуги перевернулась «Газель»
11:25 сегодня
2 1888
mrTJohn

Рено что ли песком груженный был, что перевернул газель на бок?

...
Происшествия
В центре Калуги перевернулась «Газель»
11:04 сегодня
2 1888
habitant

может лежачих туда, ну не самых выпуклых?

...
Происшествия
В Калуге массовое ДТП остановило движение по Гагаринскому мосту
10:40 сегодня
3 13058
habitant

"Потому что даже те огромные деньги, которые государство выделяет на поддержание настоящих духовно-нравственных составляющих в культуре, используются теми же самыми людьми, которые и раньше вели нас совершенно в другую сторону"

...
Статьи, аналитика, репортажи
Исследование МГУ: среди молодежи растут патриотические настроения и гражданское самосознание
10:38 сегодня
3 1176
habitant

в условиях плохой видимости увеличить дистанцию, снизить скорость, включить противотуманки..

...
Происшествия
В Калуге стали известны подробности о массовом ДТП на Гагаринском мосту
10:30 сегодня
3 11332
Д.А.Г.

Вот и за таких случаев, мост с ул. Степана Разина был бы очень кстати.

...
Происшествия
В Калуге стали известны подробности о массовом ДТП на Гагаринском мосту
09:55 сегодня
3 11332
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Днем должно быть около +9 с дождем.

...
Погода
Заморозки надвигаются на Калужскую область
09:40 сегодня
1 2750
SergeyKLG

Постоянно несутся по мосту как ненормальные. Камера там нужна строго на 60.

...
Происшествия
В Калуге массовое ДТП остановило движение по Гагаринскому мосту
09:39 сегодня
3 13058
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6ImxZTGRzR1o3N0NYOW04cEYxSlU0a1E9PSIsInZhbHVlIjoiSCszdVp2clozOC8yRTVEV2NTVnpsUkkrVTdEc0krNXBtN2pOVTBTWTc3ZmFRTXF4QmpBVklENFpyejdpU2xGNkxkNks4dDdsYklncWFZWDlVZUpiQTBXVkhWWGhmNWFzU0tVUUVtcDZRZVo2L0tRdG9QcDFBSENObHpRdm1iM1pCd1kzK3R6SllLN1RGN1RsVThzd1FaNmNiTmF3NHdjVjh5dkxnaUVYM25JYjIyTjdRUW0wMkJSZjJ5NWRGZUlaOVIrMkFOeEoxM2Zyd1hJZ1NDZE5TRkpjWXVBTEwwZkZmN1d1T21ZZ3lsSTBtZVFCek9hY3JwRTArYzhuUmFuQlF5NU1vZUhqdVhtNWZpd2x6VUJXamNROUxUN21CTzExMHdlYkJHdEE0Ukx2NkhUNGtVVU51cVUrYXd4MGRHVGg5eEFmajhQMGVnUTd3RGRFY25naDlham9RSWdINEtTcjh1aW9XZTNKZ3p5dmo2ZmtUK0dqNGV4eWYrN0RzbmszN0RPdTJPd3M2UE9HV3RwUjAvZTFOT0Rhc3Rmc3lYcnpwSUt6d09YdE50WG9XRTU3clg3b1hMTWFkaHc4Q05PQ2ozWWVFa1k5Vkx5SDBRWTU0V3E2dEhML2dLMFlFQlBYdW1iT1lRMFViZlREcDROTUFPWUpuZDBXTlRTTS9iQTIrOHZPYUMvcUh4b1FqNXFCNkhlVnhjVnp0c2I1d3U4aTRIdC9XZnVxYkdaTGlzLzRZYS9CUm52MTljSHR0c0trZlV0L1N3bFdURmw2c09meS9oMHlHaVBOOEpORU9DZ3VLNTlDMnZ2SGJ0V0V6QkxQMG12SmhGSlZIMFVZQlFNOCIsIm1hYyI6IjA2ODFkN2ZiZjRlYmZiMjQ3ZjRlMjQzZjQzZWI2NWRiOWQzNTFlNmYxNjAyMDJlMzRiMjA4OGIxMzZlZTMzYzMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InVEYktXMFpFRlNCOFFJNCs1ai9iVGc9PSIsInZhbHVlIjoiNk5FdjcvY2I1M0xYTXQ2SWNzd1Zac0NsYmhMVG5pWVpuMG55VlNSNXFQRloyNVV5eDVXMWZSZ3Q0YnJaSXV6ZWVuV01nNFNkNENXeUJzZkVOS016Z2NaendLWWsrVDVkU1pQbUNkOEtORFFhL2pjYjdJV25NSnNva092cE9jMkpSM3EyOUtYaldMek5hdk1wSGNrMWtPazYyQVBmbTRRVU5OaGxvME8xZXVubTU4Wjc0VW5XZUZySXg0RklDcXhOck5MeldjMHJ5UXpUdjRzTVlyUXJ6WllHanIwWU16eVRZd3pTVENxSXdyNTAwK0JHMHdndFFOdlpUVDRWT3JRQXpSOHpWcEdNVTh2RzZDVkhITXYwY3hZVjdRNXkyeVZLRzdSeWxLdy8vS3gvVHRPdFVYeFo4SnVLRkdWVGlmN2d4cUx6TmNZWmJ4Z05aRmRDS2dYRVRnaW01bTkwUVlTRGd1WjZXZmRodjdGMS9TU1B3NWFqT3pQS3RYODFTQlc5cEY3THZPQUNOQ2xXYzUybEZYS2dLYVRHZXR2aVllb3lyamQreGNodUJXc2N2VUhaYUhwZHlzQjFNNjZEbUU0ciIsIm1hYyI6IjUzNjNmYzEzNjZmZThkMTgwNjAwYTA1MTFkOTc3ODRiYmY4NjQ4NjRlNWVjZjA1ZmI4YTgzZDk1ZjRjMDdlNTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+