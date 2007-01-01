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Заморозки надвигаются на Калужскую область

В ночь на среду, 30 октября, температура воздуха опустится до -1 градуса.
Дмитрий Ивьев
15:08 сегодня
0 1864
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Утром ожидается около +5, но с порывами ветра до 6 м/с.

Днем должно быть около +9 с дождем.

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Лента комментариев
КаПеПа

"Уже писала обращение в ГИБДД"

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую
13:42 сегодня
3 1696
amorph

Просто надо сделать платную парковку и проблема исчезнет🤓

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую
12:57 сегодня
3 1696
нико

Еще более смешно читать твои бестолковые комментарии.

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
12:42 сегодня
12 2528
mrTJohn

Как там на бали погодка? Наверное не то что в Калуге.

...
Экономика и бизнес
День Калужской области провели в Индонезии
12:22 сегодня
1 800
antiT-14

Да, государству давно уже надо стимулировать граждан не имеющих автомобили и ведущих нормальный пешеходный образ жизни. От них природе и обществу одна сплошная польза!😃

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую
11:37 сегодня
3 1696
alexb82

Есть такое понятие, как локализация поставщиков, конкретно на своем предприятии я вижу, что она работает. Производим автокомпаненты, сырье для этих автокомпанентов (пластик), сейчас используется российское. Насколько я понимаю автопроизводители, в зависимости от процента локализации имеют определенные плюшки. А вообще любое автомобильное производство начинается с крупноузловой сборки. Вспомните хотя бы ФВ.

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:45 сегодня
12 2528
alexb82

Конечно, занимайтесь тем чем у вас прекрасно получается, нойте в комментария, что все плохо)))

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:39 сегодня
12 2528
alexb82

Хорошо, давайте тогда сами ничего не делать и другим не дадим.)))

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:38 сегодня
12 2528
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Памятник 600-летию Калуги — монумент в Калуге на улице Гагарина у моста через Оку, открытый 29 октября 1977 года, в честь празднования 600-летия города. Памятник представляет собой 50-метровый пилон, у подножия которого расположена сфера и шесть стел, стоящих вдоль улицы Гагарина. На стелах запечатлены самые важные страницы из шести вековой истории Калуги. Монумент расположен на въезде в историческую часть города. Основой архитектурной композиции является компонентная 50 метровая стела, в центральной части которой размещен титановый барельеф первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина, который калужане тут же окрестили "чёрный ангел".

...
Общество
29 октября открыт памятник в честь 600-летия Калуги
09:58 сегодня
2 4211
mrTJohn

Подросткам и деткам нужно чем-то заниматься. Если увлечь их наукой, спортом, техническими кружками, художественными промыслами, то они и будут этим заниматься. А если всё это сделать платным или малодоступным по другим причинам, то нужно будет отлавливать и запрещать различных сатанистов, квадроберов, наркоманов, алкашей и пр. Наше государство двигается по второму пути.

...
Общество
Сатанисты устроили шабаш в Калужской области
09:57 сегодня
1 3498
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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