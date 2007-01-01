+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калуге сохранится пасмурная погода
Новость дня Погода

В Калуге сохранится пасмурная погода

Синоптики не ждут существенных изменений в воскресенье, 27 октября.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 578
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Днем воздух прогреется до +8 градусов.

Местами возможен небольшой дождь.

Порывы южного ветра – до 3 м/с.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Meshootka

Просто этим городам не повезло с "гениальным главархом". У нас за что Комов не возьмётся - то "шедевр". Говорящая фамилия для недоархитектора.

...
Культура
В Калуге украшают новый Театр юного зрителя
09:42 сегодня
7 3878
VGA

Хорошее фото. Вход кривой и косой, проемы все разные как с бодуна деланные. Забор - визитная карточка Калуги. И руководство жоп спиной к нам.

...
Культура
В Калуге украшают новый Театр юного зрителя
20:40 26.10
7 3878
VGA

Откроют и снова закроют для асфальтирования. В Калуге теперь принято все открывать по пять раз.

...
Авто и транспорт
Улицу Чижевского в Калуге откроют в конце октября
17:57 26.10
2 1730
Александр KU

Нормы - это после кипячёния водопроводной воды в центре города, чайник весь жёлтый и с осадком. Ждем видео с питьем воды из под крана представителя водоканала. Почему вода не такая же как рядом с домами разливайками воды. Когда в центре из под крана будет не только техническая вода?

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужские власти опровергли сообщение об опасной воде в кранах
16:39 26.10
1 1884
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ещё Комов, догадается часы и всю эту мишуру сделать "навека", из его горячо любимого им материала - дерева.

...
Культура
В Калуге украшают новый Театр юного зрителя
15:38 26.10
7 3878
Василёк

вроде и не первый блин уже, а все равно - комов

...
Культура
В Калуге украшают новый Театр юного зрителя
13:14 26.10
7 3878
Александр KU

У часов двигаются все элементы? Мы сможем сказать - такое только в Калуге? Есть вообще что то удивительное и чудесное в этом проекте. Это же для детей... печально что в нашем городе - девиз - сделаем все из самого дешёвого - главное красивые фото на открытии - а что дальше никого не волнует. Печально - вам в этом городе тоже жить.

...
Культура
В Калуге украшают новый Театр юного зрителя
12:53 26.10
7 3878
Александр KU

Сразу видно что украшение (логотипы, надписи, звезды, бутофорские часы) - вообще из другого проекта. Никак не связаным с купленным проектом крематорием. Надо было проектировщику платить деньги. Халтура чистой воды.

...
Культура
В Калуге украшают новый Театр юного зрителя
12:48 26.10
7 3878
Александр KU

А это фишка Калужских дизайнеров делать на фасада нечитаемые логотипы золотое лого на песочной плитке. Логотип Дворца Спорта где синий на синем, днем это не читаемо вообще, нельзя сначала подумать, посмотреть на 3 d визуализацию например. Аааа я забыл что все делается самое дешевое, и логотип есть только в техничечких картах плана, и делался уже по финалу, и скорее всего по телефону, без сравнений цвета плитки и цвета логотипа. Посмотрите на детский театр в Казани - это настоящий сказочный замок, и у нас - действительно очень похожи на готовые 3d проекты крематориев.

...
Культура
В Калуге украшают новый Театр юного зрителя
12:45 26.10
7 3878
Василёк

на ленина вырубли ряд деревьев, пока не дошли до постройки на перекрестке суворова/ленина. а там чудесным образом деревья оказались здоровыми. вот как замечательно умвд влияет на природу !

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Никитина
10:40 26.10
1 1516
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IkpSQ2FlQzI3SFpOalR1VkR1UENSMnc9PSIsInZhbHVlIjoiZWZoN3hJeldTSGxINlBGemRvbXF0RFJOd2VHK1ZUbDFOcTU4SUVCb3RKVm1qTVUxYzM0VnliamNHWFdmaFVJU2tlTE5JS0lWWUluVU9QeEc5T1lNS29ob0FVbUlpYmx4TSttcjhkQzNIU1gva1FraEdGcXRaTGdiUWpETGlRbzVyc2xxUGlZZ3pvQ3c4ZDkxVE5KWHl6TVZXUkdaWWJkcDQ3RHJpOXRRVjQxM3V5cHN2TUgxZ1lGd1FmbXN3Vi9pcjBXbzFDa09tQmpLZkk3QkxLSFFxK1BGbHp0MldzS3Y3aVpSeVZrRWlNUTNvUUZiN0dEVExGWER0YVR1Z3RvZTc5U3U2KzA1bzBCMUpJenJWWks1VHhvcFlybUMzQWNQUGpab0Y3NE00SHdLdlJTcWpqNmk4MTlDM3o5WTBPOFJPSmc5QXBwTjBhVTk4SjZTT2tqTHNuUENBdHN0aGo1UWp6YXE5UmplVWhzQjNlc3NuOXQ5U1FjSFVQTUlndWJDUGJHbVk3MDZFTEowWGJHOE94ZjR4R25kWmYyT1lZanU4M1dobENlWmw5ajNTamxmSHhFOTNha09sbE5vMlJ3STYxNXVTVlM2d0J0N05RODlLVGJLVHE3dXhhM2VEWlVUTEpnZkNBcTh1N3NqRkpGam5TUjFsdzFxOVJFYWc5dkdpbHhMUWdycUVGZEdaNDZxaWNvZHJOM0Evd1FIcWZvdUJrbmE1bmNoYlFKaHR6TGJVNHhBdGZKTGpOZHd2d09mN045YUR0a0cvVDFZRUNnek5QREFiS2RHMWY3RnFCMUhLSEJQdWpLR0lIS1ZPcGxFcDJLeDRxcWU2clpSaVBKQiIsIm1hYyI6IjZjNzdiMTg4N2I1ODlmM2M1ODhjMzcwNzBjMWI4NDE3MjdjYmJmYzE2ZGM3MTczMjkyMDAwNGM5ZDk2MGY1MWYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImYweWNRZ2k3dXRIYVM2SjcvTC9LdlE9PSIsInZhbHVlIjoibUdQNkZ6SEUxcDJaMnQzeXM5WHFUbGtTTEF4Z3Bna2FLVzRxOUdGaDB0bnhaN2tJN0w0eWw0QXl0R0tjUk5hOWdzSkswT0l4OEorOUtGbzRCRmw2TWtOZUUvQ0FJaGFiMVQxUWMySDNLeGl2VUhsZGNrNHpIWlUrV1Vta05xbjhNSWwvZ2lvT2hTdWozSXUwUDFGTUFFK0xVZzZhOXg5VmppaTRIUWp1ZS9JV1Z5WklSazEzT2E3dE1HRmRrYXN6NDV6UkRrMjhiN2tGbGNpRkJVSEdqU0E0K3g2TG1xMmlGV1lPMTVrSjBhSjI0QzVMRlROLzEvL0FJODNnUzhnNTVoUmpyRVdKZ1JCTTR5dVRBNWhWK2NvNnoxSytWT2RUNlRhRHIxTnEzTDdnbWwrZUZFSFB4bW4wdm52SlFsTXZUMVFKOGpOc2dtdUpSOGhpNFFqK2tMS2h5MnJZN3JnWWt1cHh6ejlYTjJ4WlhsVm5CMTV1Sm1iMnNyTE83dkYwSVkyT0YzeGRYdjJPYmZ3TmpXMXA3a3d3VEYyRitCNU5aYlljV3FvRjZrcm85YUlFTy9xRlVKV1JFK3E4U0Z3bCIsIm1hYyI6IjRlMWM2OGQ5NGNiYzA1NTBjZTYzNjIwMjFhN2RlMGNlOTBkMzdjNjc2Zjc3MjlmYjU0NDJiNzUzODVhZmNjNWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+