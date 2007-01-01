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Дожди и морозы прогнозируют в Калужской области

Утром в субботу, 26 октября, в Калуге будет около -2 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
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Днем воздух прогреется до +8, но возможен небольшой дождь.

Порывы юго-западного ветра – до 3 м/с.

В ночь на воскресенье ожидается около +5.

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Лента комментариев
Василёк

а как там обещанный тротуар по улице волкова и замена того, что развалилось через месяц после открытия "чиновник" не рассказывал ?

...
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Сквер Волкова в Калуге продолжают благоустраивать
23:45 25.10
1 1166
Василёк

на самокатах сбивать людей - нельзя. если очень хочется - покупайте автомобили.

...
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23:37 25.10
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Рано что-то озаботился, еще снег не выпал.

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Городской голова Калуги призвал ускорить темпы ремонта дорог
19:38 25.10
4 1250
Вася Пупкин

Вот зачем было вчера трубить во всё источники об открытии? Новость с площади на которой ничего не происходит? Молодцы вы в этом преуспели! Другого от калужских источников и не ожидал

...
Авто и транспорт
Что творится на Синих мостах в Калуге
16:32 25.10
2 3698
ajax

Событие года! Стоит про это написать в крупнейшем еженедельнике региона!

...
Происшествия
Бытовой вагончик сгорел в Козельске
16:01 25.10
1 850
ajax

Негодяи, копают, не глядя в документацию подземных коммуникаций? Весело, провели День таможенника!

...
Авто и транспорт
В Калуге назвали причину массовой остановки троллейбусов
15:56 25.10
1 3410
maks17

А как же Мичурина? на нее также деньги были выделены. Приведите в порядок хотя бы часть полотна вдоль нечетной стороны домов,она вообще никакая.

...
Общество
Городской голова Калуги призвал ускорить темпы ремонта дорог
15:48 25.10
4 1250
Александр Морозов

Собянин решил поселить в Калуге 10 000 000 ТАДЖИКОВ и возить их на своих электричках Москву обслуживать.

...
Авто и транспорт
Собянин рассказал о работах по продлению наземного метро от Москвы до Калуги с 2025 года
15:22 25.10
1 4624
Белый Орёл

Тоесть сбить не смогли - сам загнулся?

...
Происшествия
В Калужской области обнаружены обломки беспилотника
15:09 25.10
1 2816
Белый Орёл

А кто будет следить за выполнения нового закона - опять никто?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Самокатный кегельбан в Калуге приструнили ещё жёстче
14:41 25.10
4 2388
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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