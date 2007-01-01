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Новость дня Погода

Заморозки прогнозируют в Калужской области

Температура воздуха опустится до -1 градуса в ночь на субботу, сообщают синоптики.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 1276
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Утром и вечером в пятницу, 25 октября, будет около +6, днем – до +8.

Возможен небольшой дождь.

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Лента комментариев
VGA

Ну, прям приструнили 😃

...
Статьи, аналитика, репортажи
Самокатный кегельбан в Калуге приструнили ещё жёстче
09:59 сегодня
1 1554
ajax

Очень информационно рассказано, не правда ли, автор? Вы не знаете, как пишутся подобные новости? Кто, где, каким образом и т.д.!

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В Калуге «Киа» и «Фольксваген» разбились на Тульском шоссе
09:48 сегодня
1 904
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

После кровопролитного сражения 12 октября в Малоярославце, Наполеон не терял надежды пробиться к Калуге с её большими запасами продовольствия, фуражом, теплыми квартирами, и решил идти на Калугу окружным путем, через Медынь. Кавалерией французов в этом сражении руководил граф Тышкевич, а русской - генерал Иловайский. С каждой стороны в бою участвовало примерно по 1200 человек. Местность, где произошло это сражение, представляла собой очень неудобную территорию для кавалерийского сражения: болотистая почва, перемежающаяся лесами. А основную часть, как русского, так и французского отрядов составляла именно кавалерия.

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25 октября создан музей Боевой Славы
09:46 сегодня
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mrTJohn

Тут надо по статье дебилизм судить. Чем ведьма то виновата?

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mrTJohn

Раньше штраф был указкой по лбу. Очень эффективно. Зачем было что-то менять?

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mrTJohn

С государством шутки плохи.

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ajax

Он там по утрам не ходит... Не решится проблема!

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18:42 24.10
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Появился еще один художник...😃

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17 поддельных купюр обнаружили в Калужской области
18:21 24.10
1 1436
Tomer Savoia

А когда завалит снегом - будет ровненько! )))

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Губернатор потребовал от властей Калуги завершить ремонт дорог до конца ноября
17:37 24.10
4 1638
ajax

25 октября - День таможенника. Но вряд ли к этому празднику приурочат. Скорее - ко Дню автомобилиста, в ближайшее воскресенье... А будь праздник в Феврале - дотянули бы?))

...
Авто и транспорт
Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
17:14 24.10
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