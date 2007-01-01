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В Калуге похолодает

В четверг, 24 октября, воздух прогреется только до +9.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 458
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Будет облачно.

Местами небольшой дождь.

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Лента комментариев
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На фото - 1 павильон...

...
Авто и транспорт
Новые остановки появились на дороге Калуга – Ферзиково
15:22 23.10
1 1250
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Кому - карнавал, а кому - в утиль!..

...
Происшествия
В аварии со сгоревшей «Ладой» пострадала 18-летняя девушка
15:15 23.10
1 2538
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И будут дальше вместе учиться в одной группе до очередного случая, будущие индустриальщицы? Ну- ну...

...
Происшествия
«Ударила головой о парту и ногой в живот»: в Калужской области студентку избила одногруппница
15:11 23.10
1 3694
Karson

зато у него теперь есть "безопасный счёт". можно дальше денежки на него переводить.

...
Криминал
Житель Калужской области отдал мошенникам 9 миллионов рублей
15:06 23.10
1 2176
maks17

На этом участке то особо не гоняют-негде разогнаться.А вот дальше вниз-надо бы поставить знаки точно.

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили скорость на улице Степана Разина
14:22 23.10
2 1908
Alexandr Seva

Почему не 20? Или как в Тульской области 5?

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили скорость на улице Степана Разина
14:16 23.10
2 1908
kalugavip

Бесплатных минут нет, Вы должны оплатить в течение первых 15 минут, т.е. допустим, Вы припарковались и Ваше авто сразу зафиксировала контрольная система распознавания госномеров в зоне платной парковки. Если Вы в течение первых 15 минут вносите оплату, то всё ок. Если нет, фиксируется штраф.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
14:14 23.10
6 3172
Alexandr Seva

Парковка на ул. Площадь Старый Торг 2, когда станет платной? Там каждый день очень много машин ставят, а денежка с этих машин не идет почему то в городской бюджет.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
14:13 23.10
6 3172
AJE

Бесплатно до второго проезда хитрой машинки с камерами. Практика показала, что повторно едут они примерно через час-полтора, так что...

...
Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
13:26 23.10
6 3172
bmnw

Нужно обязать каждого, кто пользовался самокатом, приобрести автомобиль и перемещаться по городу, как нормальные люди, а не мешая всем на самокатах, не мешая автомобилям в качестве пешехода, бесконечно ходя по всем этим переходам, и не перегружая систему общественного транспорта, которую городское руководство в убыток бюджету вынуждено поддерживать ради всяких простолюдинов (хорошо хоть частникам запретили нести убытки на большинстве маршрутов, а то вообще все страдали)

...
Авто и транспорт
В Калуге введут новые запреты для электросамокатов
12:52 23.10
4 4092
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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