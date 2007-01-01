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Новость дня Погода

В Калуге воздух прогреется до +12

Теплую погоду обещают в городе 23 октября.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 608
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Утром и вечером будет около +8.

Днем возможен дождь.

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Лента комментариев
Shurez

все верно - "срала, мазала, лепила — не хватило кизяков".

...
Культура
В Калуге появилась вывеска на новом Театре юного зрителя
08:56 сегодня
4 2304
harier

Жителям в очередной раз предложили переехать в "маневренный фонд" хоть сегодня, жители в очередной раз отказались, т.к. хотят прямо сейчас новые квартиры с ремонтом, в новых домах. Горглава и следком посмеялись и все разошлись ))

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге чиновников и жителей аварийных домов усадили за один стол
08:40 сегодня
4 2576
shurup

Какое же уродливое здание построили! И это в самом центре города.

...
Культура
В Калуге появилась вывеска на новом Театре юного зрителя
08:15 сегодня
4 2304
Alexandr Seva

Ключевая фраза по словам.

...
Общество
Синие мосты останутся перекрытыми до 24 октября
21:14 22.10
1 1834
kaluga2

Положительный опыт. Его бы передать московским властям.

...
Авто и транспорт
В Калуге введут новые запреты для электросамокатов
20:37 22.10
3 2944
Tomer Savoia

В Калужской области смонтируют освещение и остановки после жалоб губернатору

...
Благоустройство
В Калужской области смонтируют освещение и остановки после жалоб губернатору
19:42 22.10
1 1186
Mathematik

Я уже писал , что самокатчикам нужно запретить ездить прежде всего по наклонным улицам. А то молодёжь несётся по таким улицам с сумасшедшим азартом на высоких скоростях, что представляет повышенную опасность для пешеходов!

...
Авто и транспорт
В Калуге введут новые запреты для электросамокатов
19:29 22.10
3 2944
ajax

Где, у кого, когда, как это случилось??????????

...
Криминал
В Калужской области полиция поймала наркоторговца
18:10 22.10
1 1330
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вместо этой фотографии можно было смело поместить вот эту картинку...

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге чиновников и жителей аварийных домов усадили за один стол
18:03 22.10
4 2576
VGA

Складывается впечатление, что окна в проекте рисовал первоклассник без помощи линейки.

...
Культура
В Калуге появилась вывеска на новом Театре юного зрителя
16:27 22.10
4 2304
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