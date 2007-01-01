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В Калуге прогнозируют теплую погоду

Утром во вторник, 22 октября, температура воздуха составит около +4 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 408
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Днем воздух прогреется до +12.

Будет облачно с прояснениями.

В ночь на среду возможен небольшой дождь.

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Лента комментариев
Виталий Гераськин

Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути.

...
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В одном из домов Калуги не могут запустить отопление из-за того, что жилец квартиры не пускает сотрудников УК
20:20 21.10
1 2106
A-72

шапша и денисов отрапортовали что тепло везде,а остальное глюк

...
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Прокурор Калужской области поручил организовать «горячую линию» по вопросам отопления
16:21 21.10
2 1442
ecilop

,а что курит Владимир Андреев и выпускающие редакторы???????

...
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Понедельник в Калуге будет дождливым
15:23 21.10
4 3374
Геннадич

Опять дорогу сузят судя по фото?

...
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В Калуге начали асфальтировать Киевский проезд
15:14 21.10
1 1998
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно кто побьёт этот "рекорд"...

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В Калужской области зафиксированы самые молодые и самые старые отцы
12:56 21.10
1 2780
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Прочитал этот прогноз и одел темные очки, так как выйти в такую солнечную погоду своему зрению дороже. Очень уж яркое солнце. 😃

...
Погода
Понедельник в Калуге будет дождливым
12:52 21.10
4 3374
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Дозвониться до горячей линии так просто....

...
Общество
Прокурор Калужской области поручил организовать «горячую линию» по вопросам отопления
12:41 21.10
2 1442
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно почему не первое, как обычно...

...
Общество
Калужская область заняла 48 место в рейтинге регионов по доходам
12:35 21.10
1 1686
mik27

И на генерала Попова до сих пор воняет у Атмосферы. Домов понастроили , а с канализацией проблему не могут решить. Клоуны.

...
Недвижимость и ЖКХ
Улицу Спартака в Калуге затопило вонючей водой из канализации
12:00 21.10
1 1960
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Памятник Кирову в Калуге первоначально стоял совсем не там, где сейчас, да и сам памятник выглядел совсем по - другому.

...
Общество
21 октября 31 год назад в Калуге создали Театр кукол
11:51 21.10
1 4423
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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