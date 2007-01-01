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Главная Новости Погода В Калужской области воздух прогреется до +10
Новость дня Погода

В Калужской области воздух прогреется до +10

В воскресенье, 20 октября, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 342
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Дождей пока не будет.

В ночь на понедельник – до +5.

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Лента комментариев
A-72

их же открыли через 3 месяца после закрытия. шапша и Денисов лично открывали

...
Общество
В Калуге строительные работы на Синих мостах скоро закончатся
15:56 19.10
1 2052
Kapustochka

Аэропорт - это просто гавань, поле и здания.

...
Авто и транспорт
В Калуге отменили рейсы в Екатеринбург и Казань
15:11 19.10
2 2978
дядя саша 1

Не летайте из аэропорта Калуги! Постоянные переносы сроков аылета или вовсе отмена

...
Авто и транспорт
В Калуге отменили рейсы в Екатеринбург и Казань
09:07 19.10
2 2978
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нет не та самая.

...
Общество
19 октября в Калугу приехала императрица
08:45 19.10
5 5974
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Инспекторы проверят официальных перевозчиков и тех, кто нелегально ездит со знаком «Такси

...
Авто и транспорт
Массовые проверки таксистов пройдут в Калуге
07:38 19.10
2 2418
Василёк

ой какой хитрый, какую фоточку нашел. https://www.kp40.ru/thumbnails/131286/1024x0.webp а вторую в том же посте, а точнее заглавную, предусмотрительно - не замтеил ?

...
Авто и транспорт
Центр Калуги погрузился во тьму
23:45 18.10
5 3928
Василёк

зато на деревянные ворота в волкова миллионы находятся моментально.

...
Благоустройство
В Калуге развалился скейт-парк у «шарика»
23:42 18.10
1 3076
VGA

Есть опечатки, ctrl-Enter не работает.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Осенью и зимой в калужских деревнях часто ссорились и дрались
22:12 18.10
1 2020
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Я всю жизнь живу в Калуге, а про площадь Социализма слышу впервые (возможно к своему стыду).”

...
Общество
18 октября в Калуге открыли новый памятник Кирову
18:17 18.10
11 6837
A-72

не ужели до тугодумов дошло

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют расписание автобуса №20
15:48 18.10
1 2234
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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