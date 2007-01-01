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Сухую погоду прогнозируют в Калужской области на вторую половину октября

Температура воздуха во втором осеннем месяце превышает норму на три градуса.
Дмитрий Ивьев
11:22 сегодня
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Пока этой осенью выпало лишь 56% осадков от нормы.

- По расчетам моделей долгосрочного прогноза погоды, до конца октября в нашем регионе существенных осадков не ожидается, а тепла будет в достатке, - рассказала в пятницу известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.

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Как бы хуже не сделали, все эти новые проекты-поделки! От современных сытых размалёванных рож с современной речью пустыми глазами, в подобранной по по росту модельной форме уже тошнит! От одной Климовой в чулках, мягких сапожках и т .п. так и воротит в сторону взгляд. Не кормите, не мойте, не стирайте перед тем, как войти в кадр! Максимальное приближение к истине!

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