Сухую погоду прогнозируют в Калужской области на вторую половину октября

Температура воздуха во втором осеннем месяце превышает норму на три градуса.

Пока этой осенью выпало лишь 56% осадков от нормы.

- По расчетам моделей долгосрочного прогноза погоды, до конца октября в нашем регионе существенных осадков не ожидается, а тепла будет в достатке, - рассказала в пятницу известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.