Сухую погоду прогнозируют в Калужской области на вторую половину октября
Температура воздуха во втором осеннем месяце превышает норму на три градуса.
Пока этой осенью выпало лишь 56% осадков от нормы.
- По расчетам моделей долгосрочного прогноза погоды, до конца октября в нашем регионе существенных осадков не ожидается, а тепла будет в достатке, - рассказала в пятницу известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.
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