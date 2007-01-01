Калугу ждет самое большое полнолуние в 2024 году
По прогнозу синоптиков, небо в этот день должно быть ясным.
Полнолуние 17 октября совпадет с самым близким к Земле положением Луны на орбите.
Расстояние от Луны до центра Земли составит 357 173 километра, что на 111 километров ближе, чем во время предыдущего полнолуния 18 сентября.
Луна будет выглядеть на небе примерно на 6% больше, чем обычно.
В музее рекомендуют калужанам вооружиться биноклем и попробовать рассмотреть детали поверхности Луны.
Что касается Александра Чижевского, то его семья переехала в Калугу в 1913 году, и он поступил в реальное училище Ф. Шахмагонова. Здесь произошло и становление его как учёного, и знакомство с К.Э. Циолковским, и их дружба продлится более 20 лет. Окончив училище, Чижевский в 1915 году поступил в Московский коммерческий институт, где в то время очень хорошо преподавали технические науки, а через несколько месяцев в Московский археологический институт для изучения гуманитарных наук и археологии. Началась Первая Мировая война, и Чижевский, как человек глубоко любящий Россию, он не мог остаться в стороне, и в 1916 году отправился добровольцем на фронт. За храбрость в боях награждён солдатским Георгиевским крестом, однако воевал недолго, был ранен и отправлен домой на лечение. Вернувшись, он сразу же продолжил обучение, и в последующие два года Александр Чижевский защитил три диссертации на совершенно различные темы: «Русская лирика XVIII века», «Эволюция физико-математических наук в древнем мире», и «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Последняя принесла ему в Московском университете степень доктора исторических наук, которую никто и никогда ещё не получал в 21 год. По сути, Чижевский является основоположником нового направления в науке — гелио- или космобиологии. В 1940 году его работы привлекли внимание многих отечественных и зарубежных медиков. На протяжении десятилетий аэроионизаторы Чижевского прошли проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах и показали высокую эффективность аэроионизации, как профилактического и лечебного средства....