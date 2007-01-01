Калугу ждет самое большое полнолуние в 2024 году

Большую Луну на небе можно будет увидеть в четверг, 17 октября, рассказали в музее космонавтики.

По прогнозу синоптиков, небо в этот день должно быть ясным.

Полнолуние 17 октября совпадет с самым близким к Земле положением Луны на орбите.

Расстояние от Луны до центра Земли составит 357 173 километра, что на 111 километров ближе, чем во время предыдущего полнолуния 18 сентября.

Луна будет выглядеть на небе примерно на 6% больше, чем обычно.

В музее рекомендуют калужанам вооружиться биноклем и попробовать рассмотреть детали поверхности Луны.