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Облачную погоду прогнозируют в Калужской области

В среду, 16 октября, немного похолодает.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 440
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Днем воздух прогреется только до +7.

Местами возможен дождь.

В ночь на четверг температура опустится до +2.

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