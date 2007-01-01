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Новость дня Погода

В Калужской области ожидаются дожди

Утром во вторник, 15 октября, будет около +4 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 528
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Днем должно потеплеть до +9.

В течение всего дня возможен небольшой дождь.

В ночь на среду также прогнозируется около +4.

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