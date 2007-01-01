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Погода

Калугу ждет ледяной дождь

Такие осадки могут добавиться к первому снегу, который выпал утром 14 октября.
Дмитрий Ивьев
10:24 сегодня
0 1438
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Предупреждение опубликовал Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На дорогах возможно образование гололедицы.

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погода ледяной дождь
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ILR

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Владимир, для таких новостей не хватает одной фотографии - должна быть фотография Денисова с сильно нахмуренным лицом, тут явно не до селфи...😐

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Куда дели выловленное? Взвесили и выпустили?

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а если нет ? то даст еще два ?🤪

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19:37 13.10
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Александр Митюрников

Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились.

...
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На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
18:42 13.10
3 5050
ajax

В воскресенье, 13 октября городской

...
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Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
18:01 13.10
5 7192
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